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DAX-Kursverlauf

Handel in Frankfurt: DAX liegt zum Handelsstart im Minus

Handel in Frankfurt: DAX liegt zum Handelsstart im Minus

Der DAX fällt nach den Gewinnen vom Vortag am Freitag in die Verlustzone.

Am Freitag verbucht der DAX um 09:11 Uhr via XETRA ein Minus in Höhe von 0,44 Prozent auf 25.259,71 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,126 Bio. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 25.325,58 Zählern und damit 0,182 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (25.371,75 Punkte).

Der DAX verzeichnete bei 25.258,92 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 25.329,32 Einheiten.

DAX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verlor der DAX bereits um 1,10 Prozent. Noch vor einem Monat, am 23.09.2026, erreichte der DAX einen Stand von 25.410,63 Punkten. Der DAX stand vor drei Monaten, am 23.07.2026, bei 24.763,12 Punkten. Vor einem Jahr, am 23.10.2025, lag der DAX-Kurs bei 24.207,79 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2026 bereits um 2,94 Prozent. Das DAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 26.618,74 Punkten. Bei 21.863,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im DAX

Die Top-Aktien im DAX sind aktuell Infineon (+ 1,39 Prozent auf 50,58 EUR), Rheinmetall (+ 0,99 Prozent auf 1.025,00 EUR), Heidelberg Materials (+ 0,79 Prozent auf 146,55 EUR), HOCHTIEF (+ 0,73 Prozent auf 359,00 EUR) und Siemens Energy (+ 0,70 Prozent auf 123,06 EUR). Schwächer notieren im DAX derweil SAP SE (-2,25 Prozent auf 210,50 EUR), MTU Aero Engines (-2,22 Prozent auf 325,40 EUR), Deutsche Telekom (-2,18 Prozent auf 25,61 EUR), adidas (-1,73 Prozent auf 156,25 EUR) und Continental (-1,70 Prozent auf 65,94 EUR).

Welche DAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. 441.189 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 235,565 Mrd. Euro im DAX den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die DAX-Titel

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten inne. Vonovia SE lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,62 Prozent.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Sebastian Kaulitzki / Shutterstock.com

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22.10.26 SAP SE Buy Jefferies & Company Inc.
22.10.26 SAP SE Verkaufen DZ BANK
22.10.26 SAP SE Neutral UBS AG
22.10.26 SAP SE Overweight Barclays Capital
22.10.26 SAP SE Buy Deutsche Bank AG

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