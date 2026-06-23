Handel in Frankfurt: DAX notiert zum Handelsende im Minus

DAX-Performance im Blick

Der DAX zeigte sich zum Handelsende leichter.

Am Mittwoch ging es im DAX via XETRA schlussendlich um 0,71 Prozent auf 24.716,24 Punkte nach unten. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,093 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 24.790,70 Zählern und damit 0,413 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (24.893,58 Punkte).

Im Tagestief notierte der DAX bei 24.593,48 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 24.800,66 Punkten.

DAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den DAX bereits um 1,28 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, einen Stand von 24.888,56 Punkten. Der DAX erreichte vor drei Monaten, am 24.03.2026, den Stand von 22.636,91 Punkten. Der DAX lag noch vor einem Jahr, am 24.06.2025, bei 23.641,58 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 0,721 Prozent zu. Bei 25.507,79 Punkten verzeichnete der DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 21.863,81 Punkten.

Aufsteiger und Absteiger im DAX

Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich aktuell MTU Aero Engines (+ 5,95 Prozent auf 357,90 EUR), QIAGEN (+ 4,28 Prozent auf 34,01 EUR), Beiersdorf (+ 3,79 Prozent auf 73,96 EUR), Merck (+ 3,78 Prozent auf 140,10 EUR) und Zalando (+ 3,41 Prozent auf 26,37 EUR). Flop-Aktien im DAX sind hingegen Rheinmetall (-18,65 Prozent auf 949,00 EUR), Deutsche Bank (-2,58 Prozent auf 30,16 EUR), Volkswagen (VW) vz (-2,44 Prozent auf 76,02 EUR), RWE (-2,01 Prozent auf 54,52 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,85 Prozent auf 44,41 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im DAX auf

Das Handelsvolumen der EON SE-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 5.940.878 Aktien gehandelt. Die Siemens-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 212,672 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Titel im Fokus

In diesem Jahr weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX auf. Mit 7,50 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.net