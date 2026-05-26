Handel in Frankfurt: DAX notiert zum Handelsstart im Plus

DAX-Kursverlauf

Nach den Gewinnen am Vortag geht es für den DAX auch am Mittwoch aufwärts.

Am Mittwoch bewegt sich der DAX um 09:11 Uhr via XETRA 0,43 Prozent fester bei 25.294,01 Punkten. Die DAX-Mitglieder sind damit 2,097 Bio. Euro wert. Zuvor ging der DAX 0,556 Prozent stärker bei 25.324,81 Punkten in den Mittwochshandel, nach 25.184,89 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 25.332,08 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 25.291,50 Einheiten.

So bewegt sich der DAX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den DAX bereits um 0,448 Prozent aufwärts. Der DAX erreichte vor einem Monat, am 27.04.2026, den Stand von 24.083,53 Punkten. Der DAX erreichte vor drei Monaten, am 27.02.2026, einen Stand von 25.284,26 Punkten. Der DAX wurde vor einem Jahr, am 27.05.2025, mit 24.226,49 Punkten bewertet.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 3,08 Prozent. Das DAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 25.507,79 Punkten. Bei 21.863,81 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im DAX

Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich aktuell adidas (+ 2,70 Prozent auf 161,45 EUR), Continental (+ 2,32 Prozent auf 70,62 EUR), Infineon (+ 2,22 Prozent auf 79,27 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,96 Prozent auf 51,92 EUR) und Daimler Truck (+ 1,73 Prozent auf 42,40 EUR). Am anderen Ende der DAX-Liste stehen derweil RWE (-1,93 Prozent auf 55,92 EUR), EON SE (-1,48 Prozent auf 18,30 EUR), Deutsche Börse (-0,79 Prozent auf 251,80 EUR), SAP SE (-0,54 Prozent auf 150,64 EUR) und Rheinmetall (-0,18 Prozent auf 1.235,00 EUR) unter Druck.

Welche DAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der Infineon-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. 687.529 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Siemens-Aktie dominiert den DAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 210,957 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der DAX-Titel im Fokus

2026 weist die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,45 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX auf. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,54 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.net