Handel in Frankfurt: DAX notiert zum Start im Minus

XETRA-Handel im Blick

20.10.26 09:27 Uhr

Der DAX fällt nach den Gewinnen vom Vortag am zweiten Tag der Woche in die Verlustzone.

Der DAX tendiert im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 0,48 Prozent tiefer bei 25.198,43 Punkten. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2,130 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,395 Prozent auf 25.219,71 Punkte an der Kurstafel, nach 25.319,77 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 25.195,66 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 25.229,92 Punkten lag.

DAX-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, den Wert von 25.304,06 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.07.2026, wies der DAX 24.846,69 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 20.10.2025, wurde der DAX mit 24.258,80 Punkten gehandelt.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 2,69 Prozent. 26.618,74 Punkte markierten den Höchststand des DAX im laufenden Jahr. Bei 21.863,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

DAX-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Gewinner-Aktien im DAX zählen derzeit SAP SE (+ 1,56 Prozent auf 202,95 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 1,10 Prozent auf 39,47 EUR), adidas (+ 0,85 Prozent auf 159,25 EUR), QIAGEN (+ 0,82 Prozent auf 41,59 EUR) und Beiersdorf (+ 0,81 Prozent auf 82,46 EUR). Flop-Aktien im DAX sind derweil Siemens (-3,04 Prozent auf 258,10 EUR), Infineon (-2,67 Prozent auf 51,12 EUR), Siemens Energy (-2,22 Prozent auf 130,18 EUR), Rheinmetall (-2,08 Prozent auf 1.037,80 EUR) und HOCHTIEF (-1,71 Prozent auf 367,60 EUR).

Die teuersten Konzerne im DAX

Die Aktie im DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Vonovia SE-Aktie. 645.989 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im DAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 229,940 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die DAX-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,25 erwartet. Die Vonovia SE-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,78 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net