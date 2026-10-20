DAX 25.086 -0,9%ESt50 6.084 -1,0%MSCI World 4.913 +0,1%Top 10 Crypto 10,77 +0,1%Nas 26.431 +1,1%Bitcoin 72.565 -0,6%Euro 1,1228 +0,1%Öl 110,7 +1,0%Gold 4.121 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
XETRA-Handel im Blick

Handel in Frankfurt: DAX notiert zum Start im Minus

Handel in Frankfurt: DAX notiert zum Start im Minus

Der DAX fällt nach den Gewinnen vom Vortag am zweiten Tag der Woche in die Verlustzone.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
158.40 EUR 0.70 EUR 0.44 %
Charts | News | Analysen
Beiersdorf AG
80.92 EUR -0.34 EUR -0.42 %
Charts | News | Analysen
Fresenius Medical Care (FMC) St.
38.94 EUR -0.36 EUR -0.92 %
Charts | News | Analysen
HOCHTIEF AG
363.00 EUR -10.80 EUR -2.89 %
Charts | News | Analysen
Infineon AG
50.65 EUR -1.26 EUR -2.43 %
Charts | News | Analysen
QIAGEN N.V.
41.33 EUR 0.19 EUR 0.46 %
Charts | News | Analysen
Rheinmetall AG
1,040.00 EUR -18.60 EUR -1.76 %
Charts | News | Analysen
SAP SE
201.40 EUR 0.15 EUR 0.07 %
Charts | News | Analysen
Siemens AG
255.00 EUR -9.35 EUR -3.54 %
Charts | News | Analysen
Siemens Energy AG
129.54 EUR -1.88 EUR -1.43 %
Charts | News | Analysen
Volkswagen (VW) AG Vz.
69.24 EUR -0.30 EUR -0.43 %
Charts | News | Analysen
Vonovia SE
16.32 EUR -0.24 EUR -1.42 %
Charts | News | Analysen
Indizes
DAX 40
25,093.00 EUR -226.77 EUR -0.9 %
News | Analysen

Der DAX tendiert im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 0,48 Prozent tiefer bei 25.198,43 Punkten. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2,130 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,395 Prozent auf 25.219,71 Punkte an der Kurstafel, nach 25.319,77 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 25.195,66 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 25.229,92 Punkten lag.

DAX-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, den Wert von 25.304,06 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.07.2026, wies der DAX 24.846,69 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 20.10.2025, wurde der DAX mit 24.258,80 Punkten gehandelt.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 2,69 Prozent. 26.618,74 Punkte markierten den Höchststand des DAX im laufenden Jahr. Bei 21.863,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

DAX-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Gewinner-Aktien im DAX zählen derzeit SAP SE (+ 1,56 Prozent auf 202,95 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 1,10 Prozent auf 39,47 EUR), adidas (+ 0,85 Prozent auf 159,25 EUR), QIAGEN (+ 0,82 Prozent auf 41,59 EUR) und Beiersdorf (+ 0,81 Prozent auf 82,46 EUR). Flop-Aktien im DAX sind derweil Siemens (-3,04 Prozent auf 258,10 EUR), Infineon (-2,67 Prozent auf 51,12 EUR), Siemens Energy (-2,22 Prozent auf 130,18 EUR), Rheinmetall (-2,08 Prozent auf 1.037,80 EUR) und HOCHTIEF (-1,71 Prozent auf 367,60 EUR).

Die teuersten Konzerne im DAX

Die Aktie im DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Vonovia SE-Aktie. 645.989 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im DAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 229,940 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die DAX-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,25 erwartet. Die Vonovia SE-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,78 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Sebastian Kaulitzki / Shutterstock.com

Aktuelle Rheinmetall Aktie News

Werbung

Rheinmetall Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Rheinmetall nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
08:01 Rheinmetall Buy UBS AG
19.10.26 Rheinmetall Outperform Bernstein Research
09.10.26 Rheinmetall Outperform RBC Capital Markets
09.10.26 Rheinmetall Outperform Bernstein Research
09.10.26 Rheinmetall Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.