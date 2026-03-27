DAX22.296 ±-0,0%Est505.510 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,9300 +5,0%Nas20.948 -2,2%Bitcoin58.630 +2,1%Euro1,1492 -0,1%Öl115,2 +0,6%Gold4.533 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Novo Nordisk A3EU6F BYD A0M4W9 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Volkswagen (VW) vz. 766403 Vonovia A1ML7J
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX leichter -- Bayer: EU-Freigabe für Finerenon erhalten -- Novo Nordisk, SAP, Siemens Energy, Berkshire, Rüstung, Öl-Aktien, CrowdStrike, Amazon, Aluminium-Aktien im Fokus
Top News
Ripple im Fokus: Krypto-Lizenz in Brasilien beantragt und institutionelle Dienste ausgebaut Ripple im Fokus: Krypto-Lizenz in Brasilien beantragt und institutionelle Dienste ausgebaut
Südzucker-Aktie im Höhenrausch: Rekordpreise treiben den Aktienkurs Südzucker-Aktie im Höhenrausch: Rekordpreise treiben den Aktienkurs
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Index-Bewegung

Handel in Frankfurt: DAX präsentiert sich am Mittag schwächer

30.03.26 12:25 Uhr
Handel in Frankfurt: DAX präsentiert sich am Mittag schwächer | finanzen.net

Am Montag halten sich die Anleger in Frankfurt zurück.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
131,10 EUR -0,05 EUR -0,04%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Brenntag SE
56,70 EUR 0,10 EUR 0,18%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Commerzbank
30,00 EUR -0,38 EUR -1,25%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Deutsche Bank AG
24,72 EUR 0,02 EUR 0,06%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
E.ON SE
18,74 EUR 0,31 EUR 1,65%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
44,22 EUR 0,34 EUR 0,77%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
MTU Aero Engines AG
300,90 EUR 4,70 EUR 1,59%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Porsche Automobil Holding SE
30,67 EUR -0,38 EUR -1,22%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
RWE AG St.
55,66 EUR 1,60 EUR 2,96%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
SAP SE
143,58 EUR 1,46 EUR 1,03%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Siemens AG
202,85 EUR -0,15 EUR -0,07%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Volkswagen (VW) AG Vz.
85,52 EUR -0,80 EUR -0,93%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Zalando
19,77 EUR -0,23 EUR -1,15%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
DAX 40
22.298,2 PKT -2,6 PKT -0,01%
Charts|News|Analysen

Am Montag tendiert der DAX um 12:08 Uhr via XETRA 0,17 Prozent leichter bei 22.263,03 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 1,907 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,390 Prozent leichter bei 22.213,86 Punkten in den Handel, nach 22.300,75 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 22.369,97 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 22.209,45 Punkten.

DAX-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, wies der DAX 25.284,26 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 30.12.2025, wurde der DAX mit 24.490,41 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2025, wurde der DAX mit 22.461,52 Punkten berechnet.

Der Index büßte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 9,28 Prozent ein. Das DAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 25.507,79 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21.863,81 Punkten registriert.

Die Tops und Flops im DAX

Die stärksten Aktien im DAX sind derzeit RWE (+ 2,01 Prozent auf 55,76 EUR), EON SE (+ 1,40 Prozent auf 18,81 EUR), MTU Aero Engines (+ 1,38 Prozent auf 301,00 EUR), Brenntag SE (+ 0,99 Prozent auf 56,86 EUR) und Fresenius SE (+ 0,96 Prozent auf 44,14 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind hingegen Zalando (-1,81 Prozent auf 19,77 EUR), Commerzbank (-1,57 Prozent auf 30,08 EUR), adidas (-1,02 Prozent auf 130,70 EUR), Siemens (-1,00 Prozent auf 202,85 EUR) und Porsche Automobil (-0,87 Prozent auf 30,70 EUR).

Blick in den DAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Deutsche Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 1.052.858 Aktien gehandelt. Mit 166,447 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Werte im Fokus

Im DAX präsentiert die Porsche Automobil-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,08 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf adidas

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf adidas

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Sebastian Kaulitzki / Shutterstock.com

Nachrichten zu SAP SE

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu SAP SE

DatumRatingAnalyst
24.03.2026SAP SE NeutralJP Morgan Chase & Co.
24.03.2026SAP SE NeutralJP Morgan Chase & Co.
16.03.2026SAP SE OverweightBarclays Capital
16.03.2026SAP SE BuyJefferies & Company Inc.
11.03.2026SAP SE BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
16.03.2026SAP SE OverweightBarclays Capital
16.03.2026SAP SE BuyJefferies & Company Inc.
11.03.2026SAP SE BuyUBS AG
05.03.2026SAP SE BuyUBS AG
10.02.2026SAP SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
24.03.2026SAP SE NeutralJP Morgan Chase & Co.
24.03.2026SAP SE NeutralJP Morgan Chase & Co.
07.02.2025SAP SE HoldWarburg Research
28.01.2025SAP SE HaltenDZ BANK
28.01.2025SAP SE HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
29.01.2026SAP SE VerkaufenDZ BANK
23.10.2025SAP SE VerkaufenDZ BANK
06.08.2025SAP SE VerkaufenDZ BANK
23.04.2025SAP SE VerkaufenDZ BANK
07.03.2025SAP SE VerkaufenDZ BANK

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für SAP SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen