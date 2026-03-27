Handel in Frankfurt: DAX präsentiert sich am Mittag schwächer

Index-Bewegung

Am Montag halten sich die Anleger in Frankfurt zurück.

Am Montag tendiert der DAX um 12:08 Uhr via XETRA 0,17 Prozent leichter bei 22.263,03 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 1,907 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,390 Prozent leichter bei 22.213,86 Punkten in den Handel, nach 22.300,75 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 22.369,97 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 22.209,45 Punkten.

DAX-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, wies der DAX 25.284,26 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 30.12.2025, wurde der DAX mit 24.490,41 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2025, wurde der DAX mit 22.461,52 Punkten berechnet.

Der Index büßte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 9,28 Prozent ein. Das DAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 25.507,79 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21.863,81 Punkten registriert.

Die Tops und Flops im DAX

Die stärksten Aktien im DAX sind derzeit RWE (+ 2,01 Prozent auf 55,76 EUR), EON SE (+ 1,40 Prozent auf 18,81 EUR), MTU Aero Engines (+ 1,38 Prozent auf 301,00 EUR), Brenntag SE (+ 0,99 Prozent auf 56,86 EUR) und Fresenius SE (+ 0,96 Prozent auf 44,14 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind hingegen Zalando (-1,81 Prozent auf 19,77 EUR), Commerzbank (-1,57 Prozent auf 30,08 EUR), adidas (-1,02 Prozent auf 130,70 EUR), Siemens (-1,00 Prozent auf 202,85 EUR) und Porsche Automobil (-0,87 Prozent auf 30,70 EUR).

Blick in den DAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Deutsche Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 1.052.858 Aktien gehandelt. Mit 166,447 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Werte im Fokus

Im DAX präsentiert die Porsche Automobil-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,08 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net