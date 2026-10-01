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Kursentwicklung

Handel in Frankfurt: DAX präsentiert sich schwächer

Handel in Frankfurt: DAX präsentiert sich schwächer

Anleger in Frankfurt treten am Donnerstag den Rückzug an.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
143.20 EUR -3.20 EUR -2.19 %
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Bayer
46.60 EUR -1.17 EUR -2.45 %
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Continental AG
67.30 EUR -0.76 EUR -1.12 %
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Deutsche Bank AG
31.38 EUR -0.31 EUR -0.98 %
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Heidelberg Materials
144.85 EUR 2.85 EUR 2.01 %
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HOCHTIEF AG
385.60 EUR -1.00 EUR -0.26 %
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Infineon AG
60.18 EUR 0.87 EUR 1.47 %
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Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
40.36 EUR -0.36 EUR -0.88 %
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Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
494.50 EUR -9.30 EUR -1.85 %
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Siemens AG
276.30 EUR -0.30 EUR -0.11 %
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Volkswagen (VW) AG Vz.
70.08 EUR -0.24 EUR -0.34 %
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Vonovia SE
16.77 EUR -0.22 EUR -1.29 %
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Zalando
22.44 EUR -0.30 EUR -1.32 %
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Indizes
DAX 40
25,064.66 EUR -134.53 EUR -0.53 %
News | Analysen

Um 12:09 Uhr bewegt sich der DAX im XETRA-Handel 0,73 Prozent schwächer bei 25.015,41 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,110 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,560 Prozent auf 25.058,08 Punkte an der Kurstafel, nach 25.199,19 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 24.831,60 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 25.104,78 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der DAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den DAX bereits um 1,68 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 01.09.2026, erreichte der DAX einen Wert von 25.970,11 Punkten. Vor drei Monaten, am 01.07.2026, wurde der DAX mit 25.040,28 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 01.10.2025, wurde der DAX mit 24.113,62 Punkten gehandelt.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 1,94 Prozent zu Buche. In diesem Jahr schaffte es der DAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 26.618,74 Punkten. Bei 21.863,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

DAX-Tops und -Flops

Die Top-Aktien im DAX sind derzeit Heidelberg Materials (+ 2,65 Prozent auf 145,50 EUR), HOCHTIEF (+ 0,93 Prozent auf 391,00 EUR), Infineon (+ 0,87 Prozent auf 60,02 EUR), Continental (+ 0,74 Prozent auf 67,62 EUR) und Siemens (+ 0,29 Prozent auf 276,30 EUR). Die Verlierer im DAX sind hingegen Bayer (-2,84 Prozent auf 46,59 EUR), Zalando (-2,38 Prozent auf 22,16 EUR), Deutsche Bank (-1,96 Prozent auf 31,24 EUR), Vonovia SE (-1,85 Prozent auf 16,69 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,59 Prozent auf 494,40 EUR).

Diese DAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im DAX sticht die Vonovia SE-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 2.896.259 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Siemens-Aktie weist im DAX mit 214,959 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der DAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,17 erwartet. Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,66 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: PhotoSTS / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
30.09.26 Infineon Buy Jefferies & Company Inc.
28.09.26 Infineon Neutral UBS AG
21.09.26 Infineon Neutral UBS AG
14.09.26 Infineon Neutral UBS AG
09.09.26 Infineon Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

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