Kursentwicklung

Der DAX kann seine Vortagesgewinne am zweiten Tag der Woche nicht halten.

Der DAX tendiert im XETRA-Handel um 09:10 Uhr um 0,10 Prozent tiefer bei 25.312,23 Punkten. An der Börse sind die im DAX enthaltenen Werte damit 2,057 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,114 Prozent auf 25.308,31 Punkte an der Kurstafel, nach 25.337,27 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der DAX bei 25.282,26 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 25.330,32 Punkten.

DAX-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, wies der DAX 25.181,65 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 24.08.2026, verzeichnete der DAX einen Wert von 26.106,60 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.11.2025, bewegte sich der DAX bei 23.239,18 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 3,15 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des DAX beträgt derzeit 27.001,67 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21.863,81 Zählern erreicht.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im DAX

Die stärksten Einzelwerte im DAX sind aktuell Rheinmetall (+ 1,39 Prozent auf 735,30 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 1,13 Prozent auf 38,52 EUR), MTU Aero Engines (+ 0,99 Prozent auf 347,00 EUR), RWE (+ 0,77 Prozent auf 57,30 EUR) und Heidelberg Materials (+ 0,76 Prozent auf 179,05 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind derweil adidas (-1,16 Prozent auf 166,15 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1,13 Prozent auf 63,24 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,07 Prozent auf 57,50 EUR), Infineon (-0,99 Prozent auf 47,94 EUR) und EON SE (-0,83 Prozent auf 18,59 EUR).

DAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im DAX ist die EON SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 206.898 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 207,374 Mrd. Euro im DAX den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die DAX-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,30 zu Buche schlagen. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,90 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion Finanzen.net