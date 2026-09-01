Handel in Frankfurt: DAX sackt mittags ab

Index im Fokus

02.09.26 12:25 Uhr

Der DAX zeigt sich heute leichter.

Um 12:09 Uhr notiert der DAX im XETRA-Handel 0,79 Prozent leichter bei 25.764,21 Punkten. Die DAX-Mitglieder sind damit 2,183 Bio. Euro wert. Zuvor ging der DAX 0,321 Prozent leichter bei 25.886,67 Punkten in den Handel, nach 25.970,11 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 25.924,21 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25.750,55 Zählern.

DAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn verzeichnet der DAX bislang ein Minus von 2,64 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, einen Stand von 25.629,24 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 02.06.2026, notierte der DAX bei 25.124,17 Punkten. Vor einem Jahr, am 02.09.2025, wurde der DAX mit 23.487,33 Punkten berechnet.

Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 4,99 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des DAX bereits bei 26.618,74 Punkten. 21.863,81 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im DAX

Die stärksten Aktien im DAX sind derzeit adidas (+ 1,18 Prozent auf 149,70 EUR), Deutsche Bank (+ 0,42 Prozent auf 34,66 EUR), Commerzbank (+ 0,35 Prozent auf 40,14 EUR), QIAGEN (+ 0,19 Prozent auf 37,43 EUR) und Siemens Energy (+ 0,17 Prozent auf 141,32 EUR). Am anderen Ende der DAX-Liste stehen hingegen Zalando (-4,50 Prozent auf 23,11 EUR), GEA (-3,07 Prozent auf 64,80 EUR), Volkswagen (VW) vz (-3,06 Prozent auf 74,24 EUR), Continental (-2,37 Prozent auf 69,18 EUR) und Heidelberg Materials (-2,16 Prozent auf 160,90 EUR) unter Druck.

DAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im DAX ist die Deutsche Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2.296.886 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im DAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 220,337 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der DAX-Werte

2026 weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX auf. Volkswagen (VW) vz-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,11 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.net