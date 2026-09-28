Handel in Frankfurt: DAX schlussendlich mit Abgaben

XETRA-Handel im Blick

28.09.26 17:57 Uhr

Der DAX zeigte sich letztendlich wenig verändert.

Der DAX schloss den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,01 Prozent) bei 25.407,11 Punkten ab. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2,112 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,139 Prozent auf 25.443,98 Punkte an der Kurstafel, nach 25.408,64 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte am Montag sein Tagestief bei 25.360,32 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 25.575,66 Punkten lag.

DAX-Performance im Jahresverlauf

Der DAX erreichte vor einem Monat, am 28.08.2026, einen Stand von 26.569,99 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, wies der DAX 24.671,22 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, wurde der DAX mit 23.739,47 Punkten gehandelt.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 3,54 Prozent. 26.618,74 Punkte markierten den Höchststand des DAX im laufenden Jahr. Bei 21.863,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

DAX-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Gewinner-Aktien im DAX zählen derzeit Merck (+ 2,56 Prozent auf 138,45 EUR), Siemens Healthineers (+ 2,33 Prozent auf 38,67 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 1,71 Prozent auf 40,48 EUR), Bayer (+ 1,56 Prozent auf 50,80 EUR) und Daimler Truck (+ 1,10 Prozent auf 43,01 EUR). Flop-Aktien im DAX sind derweil Rheinmetall (-1,64 Prozent auf 966,30 EUR), Deutsche Telekom (-1,22 Prozent auf 26,67 EUR), Siemens Energy (-1,21 Prozent auf 140,88 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1,17 Prozent auf 70,88 EUR) und Zalando (-1,04 Prozent auf 21,80 EUR).

Die teuersten Konzerne im DAX

Die Aktie im DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 4.854.930 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im DAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 214,589 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die DAX-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,25 erwartet. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,62 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net