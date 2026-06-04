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Handel in Frankfurt: DAX verbucht zum Start des Freitagshandels Verluste

05.06.26 09:27 Uhr
Handel in Frankfurt: DAX verbucht zum Start des Freitagshandels Verluste | finanzen.net

Das macht der DAX am fünften Tag der Woche.

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Um 09:11 Uhr gibt der DAX im XETRA-Handel um 0,30 Prozent auf 24.871,33 Punkte nach. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,045 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,253 Prozent auf 24.881,87 Punkte an der Kurstafel, nach 24.944,95 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 24.902,76 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 24.863,13 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der DAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der DAX bislang einen Verlust von 0,845 Prozent. Der DAX lag noch vor einem Monat, am 05.05.2026, bei 24.401,70 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.03.2026, betrug der DAX-Kurs 23.815,75 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 05.06.2025, bewegte sich der DAX bei 24.323,58 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1,35 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der DAX bislang 25.507,79 Punkte. Bei 21.863,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im DAX

Die Top-Aktien im DAX sind aktuell Scout24 (+ 2,01 Prozent auf 76,00 EUR), Symrise (+ 1,06 Prozent auf 76,62 EUR), Hannover Rück (+ 0,98 Prozent auf 227,20 EUR), EON SE (+ 0,94 Prozent auf 18,23 EUR) und Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 0,93 Prozent auf 38,09 EUR). Schwächer notieren im DAX hingegen Infineon (-4,70 Prozent auf 81,05 EUR), Siemens Energy (-1,03 Prozent auf 157,84 EUR), Siemens (-1,01 Prozent auf 269,30 EUR), Daimler Truck (-0,79 Prozent auf 41,54 EUR) und QIAGEN (-0,52 Prozent auf 32,46 EUR).

DAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im DAX sticht die Infineon-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 421.855 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Siemens-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 209,623 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der DAX-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 3,27 erwartet. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,86 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Sebastian Kaulitzki / Shutterstock.com

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