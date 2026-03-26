Handel in Frankfurt: DAX verbucht zum Start Verluste

Kursverlauf

Das macht der DAX.

Am Freitag fällt der DAX um 09:10 Uhr via XETRA um 0,18 Prozent auf 22.571,62 Punkte. Damit sind die im DAX enthaltenen Werte 1,961 Bio. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 22.612,93 Zählern und damit 0,000 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (22.612,97 Punkte).

Der DAX erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 22.631,76 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 22.564,71 Punkten lag.

So bewegt sich der DAX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der DAX bislang ein Plus von 2,84 Prozent. Vor einem Monat, am 27.02.2026, verzeichnete der DAX einen Wert von 25.284,26 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, den Wert von 24.340,06 Punkten. Der DAX lag noch vor einem Jahr, am 27.03.2025, bei 22.678,74 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 verlor der Index bereits um 8,02 Prozent. Der DAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 25.507,79 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21.863,81 Punkten erreicht.

DAX-Gewinner und -Verlierer

Die Gewinner-Aktien im DAX sind aktuell SAP SE (+ 1,16 Prozent auf 146,32 EUR), Deutsche Börse (+ 1,01 Prozent auf 240,30 EUR), Bayer (+ 0,74 Prozent auf 38,56 EUR), Scout24 (+ 0,47 Prozent auf 63,60 EUR) und BASF (+ 0,32 Prozent auf 50,90 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind derweil Siemens Energy (-2,26 Prozent auf 146,80 EUR), Infineon (-1,94 Prozent auf 38,13 EUR), Rheinmetall (-1,08 Prozent auf 1.420,50 EUR), Siemens (-0,93 Prozent auf 207,80 EUR) und Continental (-0,80 Prozent auf 59,70 EUR).

Welche Aktien im DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Infineon-Aktie aufweisen. 240.192 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im DAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 171,514 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

DAX-Fundamentalkennzahlen

Unter den DAX-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 2,73 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,07 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net