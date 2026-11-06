Handel in Frankfurt: DAX verliert am Nachmittag

DAX aktuell

06.11.26 15:57 Uhr

Am Freitagnachmittag ziehen sich die Börsianer in Frankfurt zurück.

Um 15:40 Uhr verliert der DAX im XETRA-Handel 2,32 Prozent auf 25.714,42 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,195 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 1,54 Prozent tiefer bei 25.919,48 Punkten in den Handel, nach 26.325,01 Punkten am Vortag.

Bei 26.061,64 Einheiten erreichte der DAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 25.617,54 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

DAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht verbucht der DAX bislang ein Minus von 0,342 Prozent. Noch vor einem Monat, am 06.10.2026, erreichte der DAX einen Stand von 25.449,19 Punkten. Der DAX erreichte vor drei Monaten, am 06.08.2026, einen Stand von 26.140,13 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.11.2025, wies der DAX einen Stand von 23.734,02 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 4,79 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der DAX bislang 26.692,90 Punkte. Bei 21.863,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

DAX-Top-Flop-Aktien

Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen aktuell Siemens Energy (+ 2,97 Prozent auf 117,22 EUR), Infineon (+ 0,65 Prozent auf 46,25 EUR), RWE (+ 0,32 Prozent auf 57,24 EUR), Commerzbank (+ 0,05 Prozent auf 38,75 EUR) und QIAGEN (+ 0,04 Prozent auf 45,29 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind derweil DHL Group (ex Deutsche Post) (-4,94 Prozent auf 57,40 EUR), Daimler Truck (-4,77 Prozent auf 39,91 EUR), Hannover Rück (-4,70 Prozent auf 292,00 EUR), Rheinmetall (-3,89 Prozent auf 808,80 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-3,87 Prozent auf 571,60 EUR).

Die teuersten Unternehmen im DAX

Die Aktie im DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Infineon-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 3.368.973 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im DAX mit 241,943 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die DAX-Titel auf

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist mit 5,83 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX auf. Die Vonovia SE-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,29 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net