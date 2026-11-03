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DAX-Performance

Handel in Frankfurt: DAX zeigt sich zum Handelsende leichter

Handel in Frankfurt: DAX zeigt sich zum Handelsende leichter

Der DAX zeigte sich zum Handelsende mit negativen Notierungen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
169.65 EUR -2.10 EUR -1.22 %
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Bayer
51.96 EUR 2.26 EUR 4.55 %
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Fresenius Medical Care (FMC) St.
39.16 EUR -1.14 EUR -2.83 %
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HOCHTIEF AG
383.60 EUR 4.80 EUR 1.27 %
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Infineon AG
52.58 EUR 1.69 EUR 3.32 %
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MTU Aero Engines AG
344.70 EUR -1.60 EUR -0.46 %
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Rheinmetall AG
1,011.00 EUR 12.40 EUR 1.24 %
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RWE AG St.
56.66 EUR 0.08 EUR 0.14 %
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SAP SE
206.40 EUR -2.40 EUR -1.15 %
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Volkswagen (VW) AG Vz.
68.76 EUR -1.34 EUR -1.91 %
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Vonovia SE
16.35 EUR -0.04 EUR -0.24 %
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Zalando
25.22 EUR -1.69 EUR -6.28 %
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Indizes
DAX 40
25,864.62 EUR -116.47 EUR -0.45 %
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Schlussendlich bewegte sich der DAX im XETRA-Handel 0,31 Prozent tiefer bei 25.900,91 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,143 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0,966 Prozent auf 25.730,06 Punkte an der Kurstafel, nach 25.981,09 Punkten am Vortag.

Bei 26.037,28 Einheiten erreichte der DAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 25.677,86 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

DAX-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, lag der DAX-Kurs bei 25.231,20 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.08.2026, wurde der DAX mit einer Bewertung von 26.001,31 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 03.11.2025, wurde der DAX auf 24.132,41 Punkte taxiert.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 5,55 Prozent nach oben. Das DAX-Jahreshoch beträgt derzeit 26.618,74 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 21.863,81 Punkten.

Tops und Flops aktuell

Die Top-Aktien im DAX sind derzeit Bayer (+ 3,64 Prozent auf 51,84 EUR), HOCHTIEF (+ 1,22 Prozent auf 382,60 EUR), Infineon (+ 0,77 Prozent auf 52,40 EUR), RWE (+ 0,57 Prozent auf 56,84 EUR) und Rheinmetall (+ 0,48 Prozent auf 1.004,80 EUR). Am anderen Ende der DAX-Liste stehen hingegen Zalando (-6,30 Prozent auf 25,29 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-3,60 Prozent auf 39,04 EUR), MTU Aero Engines (-3,12 Prozent auf 335,00 EUR), adidas (-2,75 Prozent auf 168,10 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-2,25 Prozent auf 68,66 EUR) unter Druck.

Welche Aktien im DAX den größten Börsenwert aufweisen

Die Bayer-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 7.667.704 Aktien gehandelt. Mit 238,500 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die DAX-Titel

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten. Im Index weist die Vonovia SE-Aktie mit 7,64 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
12:56 Bayer Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:26 Bayer Hold Jefferies & Company Inc.
30.10.26 Bayer Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.10.26 Bayer Hold Jefferies & Company Inc.
26.10.26 Bayer Overweight JP Morgan Chase & Co.

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