Handel in Frankfurt: DAX zum Start mit grünem Vorzeichen

Index-Performance im Fokus

11.11.26 09:27 Uhr

Der DAX setzt seinen Aufwärtstrend auch derzeit fort und verbucht erneut Gewinne.

Um 09:11 Uhr verbucht der DAX im XETRA-Handel Gewinne in Höhe von 1,04 Prozent auf 26.620,72 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,177 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 1,05 Prozent auf 26.623,34 Punkte an der Kurstafel, nach 26.347,45 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 26.612,82 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 26.652,97 Punkten.

DAX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den DAX bereits um 3,12 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, bewegte sich der DAX bei 25.087,27 Punkten. Der DAX stand noch vor drei Monaten, am 11.08.2026, bei 26.391,42 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.11.2025, betrug der DAX-Kurs 24.088,06 Punkte.

Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 8,48 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des DAX bereits bei 26.692,90 Punkten. 21.863,81 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im DAX

Zu den Top-Aktien im DAX zählen derzeit Siemens Energy (+ 7,31 Prozent auf 128,60 EUR), Infineon (+ 5,93 Prozent auf 51,96 EUR), Siemens (+ 2,34 Prozent auf 277,90 EUR), HOCHTIEF (+ 2,30 Prozent auf 374,40 EUR) und Deutsche Bank (+ 1,40 Prozent auf 33,58 EUR). Auf der Verliererseite im DAX stehen hingegen Brenntag SE (-3,67 Prozent auf 59,34 EUR), EON SE (-1,41 Prozent auf 18,88 EUR), Zalando (-1,03 Prozent auf 27,95 EUR), Henkel vz (-0,82 Prozent auf 86,64 EUR) und Hannover Rück (-0,54 Prozent auf 294,20 EUR).

Die teuersten Unternehmen im DAX

Im DAX sticht die Infineon-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 522.485 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im DAX mit 238,952 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Diese Dividenden zahlen die DAX-Aktien

Unter den DAX-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 5,66 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 7,24 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net