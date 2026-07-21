Handel in Frankfurt: Gewinne im DAX

Index im Fokus

22.07.26 12:25 Uhr

Der DAX gewinnt aktuell an Fahrt.

Der DAX bewegt sich im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 0,73 Prozent stärker bei 25.194,27 Punkten. Damit kommen die im DAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,078 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der DAX 0,040 Prozent leichter bei 25.001,31 Punkten, nach 25.011,35 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des DAX lag am Mittwoch bei 25.239,61 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 24.984,27 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der DAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der DAX bislang ein Plus von 1,72 Prozent. Noch vor einem Monat, am 22.06.2026, notierte der DAX bei 25.139,69 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.04.2026, wurde der DAX mit 24.194,90 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 22.07.2025, wies der DAX einen Wert von 24.041,90 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 2,67 Prozent zu. Aktuell liegt der DAX bei einem Jahreshoch von 25.900,10 Punkten. Bei 21.863,81 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

DAX-Top-Flop-Aktien

Zu den Top-Aktien im DAX zählen aktuell Airbus SE (+ 5,89 Prozent auf 206,00 EUR), GEA (+ 5,40 Prozent auf 62,45 EUR), Rheinmetall (+ 2,15 Prozent auf 1.016,80 EUR), Brenntag SE (+ 2,13 Prozent auf 59,38 EUR) und RWE (+ 1,89 Prozent auf 59,30 EUR). Schwächer notieren im DAX hingegen Bayer (-1,64 Prozent auf 46,84 EUR), Fresenius SE (-1,43 Prozent auf 43,37 EUR), Scout24 (-1,06 Prozent auf 69,95 EUR), SAP SE (-1,04 Prozent auf 135,00 EUR) und Fresenius Medical Care (FMC) St (-0,85 Prozent auf 42,91 EUR).

DAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Deutsche Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. 1.064.471 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 202,114 Mrd. Euro weist die Siemens-Aktie im DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

DAX-Fundamentaldaten

Im DAX präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,88 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,65 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.net