DAX 25.153 +0,6%ESt50 6.312 +0,4%MSCI World 4.836 +0,9%Top 10 Crypto 8,66 -1,9%Nas 25.837 +1,3%Bitcoin 57.864 -0,8%Euro 1,1407 +0,0%Öl 94,2 +3,5%Gold 4.118 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Index im Fokus

Handel in Frankfurt: Gewinne im DAX

Handel in Frankfurt: Gewinne im DAX

Der DAX gewinnt aktuell an Fahrt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
181.20 EUR 2.40 EUR 1.34 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Airbus SE
206.45 EUR 7.47 EUR 3.75 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Bayer
46.89 EUR -0.66 EUR -1.39 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Brenntag SE
58.20 EUR 0.14 EUR 0.24 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Deutsche Bank AG
31.32 EUR 0.30 EUR 0.98 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Fresenius Medical Care (FMC) St.
43.15 EUR -0.07 EUR -0.16 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
43.85 EUR -0.16 EUR -0.36 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
GEA
62.55 EUR 3.20 EUR 5.39 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Rheinmetall AG
1,020.40 EUR 19.80 EUR 1.98 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
RWE AG St.
59.00 EUR 0.84 EUR 1.44 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
SAP SE
135.24 EUR -0.76 EUR -0.56 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Scout24
69.90 EUR -1.70 EUR -2.37 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Siemens AG
269.00 EUR -1.95 EUR -0.72 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Volkswagen (VW) AG Vz.
73.30 EUR 0.68 EUR 0.94 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Indizes
DAX 40
25,158.08 EUR 146.73 EUR 0.59 %
News | Analysen

Der DAX bewegt sich im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 0,73 Prozent stärker bei 25.194,27 Punkten. Damit kommen die im DAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,078 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der DAX 0,040 Prozent leichter bei 25.001,31 Punkten, nach 25.011,35 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des DAX lag am Mittwoch bei 25.239,61 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 24.984,27 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der DAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der DAX bislang ein Plus von 1,72 Prozent. Noch vor einem Monat, am 22.06.2026, notierte der DAX bei 25.139,69 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.04.2026, wurde der DAX mit 24.194,90 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 22.07.2025, wies der DAX einen Wert von 24.041,90 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 2,67 Prozent zu. Aktuell liegt der DAX bei einem Jahreshoch von 25.900,10 Punkten. Bei 21.863,81 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

DAX-Top-Flop-Aktien

Zu den Top-Aktien im DAX zählen aktuell Airbus SE (+ 5,89 Prozent auf 206,00 EUR), GEA (+ 5,40 Prozent auf 62,45 EUR), Rheinmetall (+ 2,15 Prozent auf 1.016,80 EUR), Brenntag SE (+ 2,13 Prozent auf 59,38 EUR) und RWE (+ 1,89 Prozent auf 59,30 EUR). Schwächer notieren im DAX hingegen Bayer (-1,64 Prozent auf 46,84 EUR), Fresenius SE (-1,43 Prozent auf 43,37 EUR), Scout24 (-1,06 Prozent auf 69,95 EUR), SAP SE (-1,04 Prozent auf 135,00 EUR) und Fresenius Medical Care (FMC) St (-0,85 Prozent auf 42,91 EUR).

DAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Deutsche Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. 1.064.471 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 202,114 Mrd. Euro weist die Siemens-Aktie im DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

DAX-Fundamentaldaten

Im DAX präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,88 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,65 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Sebastian Kaulitzki / Shutterstock.com

Aktuelle Rheinmetall Aktie News

Werbung

Rheinmetall Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Rheinmetall nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
10.07.26 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
08.07.26 Rheinmetall Outperform Bernstein Research
08.07.26 Rheinmetall Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.07.26 Rheinmetall Buy UBS AG
03.07.26 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG