Kursentwicklung im Fokus

Der MDAX verzeichnete am Donnerstag Kursgewinne.

Der MDAX verbuchte im XETRA-Handel zum Handelsende Gewinne in Höhe von 2,51 Prozent auf 29.314,10 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 325,716 Mrd. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 1,20 Prozent auf 28.937,84 Punkte an der Kurstafel, nach 28.595,47 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des MDAX lag am Donnerstag bei 28.937,84 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 29.376,31 Punkten erreichte.

So bewegt sich der MDAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn gewann der MDAX bereits um 1,73 Prozent. Vor einem Monat, am 26.10.2026, verzeichnete der MDAX einen Stand von 30.287,68 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 26.08.2026, erreichte der MDAX einen Stand von 32.521,35 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 26.11.2025, betrug der MDAX-Kurs 29.220,00 Punkte.

Der Index büßte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 5,38 Prozent ein. Bei 33.547,52 Punkten erreichte der MDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 26.803,25 Zählern.

Top- und Flop-Aktien im MDAX

Unter den stärksten Aktien im MDAX befinden sich aktuell Elmos Semiconductor (+ 6,33 Prozent auf 99,10 EUR), Aroundtown SA (+ 6,07 Prozent auf 1,77 EUR), AUMOVIO (+ 5,92 Prozent auf 30,40 EUR), Schaeffler (+ 5,74 Prozent auf 5,25 EUR) und JENOPTIK (+ 5,34 Prozent auf 33,14 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen derweil TUI (+ 0,00 Prozent auf 6,82 EUR), Lufthansa (+ 0,18 Prozent auf 8,71 EUR), FUCHS SE VZ (+ 0,38 Prozent auf 42,74 EUR), Evonik (+ 0,76 Prozent auf 18,65 EUR) und HELLA GmbH (+ 0,91 Prozent auf 66,20 EUR).

Die meistgehandelten MDAX-Aktien

Aktuell weist die Aroundtown SA-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 5.247.687 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie macht im MDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 39,583 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die MDAX-Werte

Unter den MDAX-Aktien verzeichnet 2027 laut FactSet-Schätzung die TUI-Aktie mit 5,14 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). freenet-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,12 Prozent gelockt.

Redaktion Finanzen.net