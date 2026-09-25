Handel in Frankfurt: LUS-DAX am Mittag stärker

LUS-DAX-Performance im Blick

25.09.26 12:25 Uhr

Am Mittag wagen sich die Börsianer in Frankfurt aus der Reserve.

Am Freitag geht es im LUS-DAX um 12:23 Uhr via XETRA um 0,42 Prozent auf 25.463,00 Punkte nach oben.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 25.531,00 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 25.356,00 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des LUS-DAX

Seit Wochenbeginn stieg der LUS-DAX bereits um Prozent. Vor einem Monat, am 25.08.2026, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 26.279,00 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 25.06.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 24.973,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.09.2025, betrug der LUS-DAX-Kurs 23.576,00 Punkte.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 3,65 Prozent nach oben. Der LUS-DAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26.616,00 Punkten. Bei 21.861,50 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

LUS-DAX-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind derzeit Siemens Energy (+ 3,01 Prozent auf 146,38 EUR), Commerzbank (+ 2,63 Prozent auf 42,15 EUR), Deutsche Bank (+ 2,33 Prozent auf 31,65 EUR), adidas (+ 2,28 Prozent auf 145,50 EUR) und HOCHTIEF (+ 1,81 Prozent auf 404,20 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen derweil Airbus SE (-1,70 Prozent auf 191,08 EUR), Rheinmetall (-1,38 Prozent auf 976,30 EUR), BASF (-0,69 Prozent auf 51,94 EUR), Hannover Rück (-0,15 Prozent auf 258,60 EUR) und Scout24 (-0,07 Prozent auf 68,45 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im LUS-DAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1.932.731 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 215,212 Mrd. Euro im LUS-DAX den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4,22 zu Buche schlagen. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,69 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net