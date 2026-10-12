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Index-Performance

Handel in Frankfurt: LUS-DAX beendet den Montagshandel in der Gewinnzone

Handel in Frankfurt: LUS-DAX beendet den Montagshandel in der Gewinnzone

Der LUS-DAX machte zum Handelsschluss Gewinne.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BASF
51.21 EUR -0.35 EUR -0.68 %
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Continental AG
69.00 EUR -0.50 EUR -0.72 %
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Daimler Truck
40.92 EUR -0.40 EUR -0.97 %
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Deutsche Telekom AG
24.99 EUR 0.24 EUR 0.97 %
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Fresenius SE & Co. KGaA
42.94 EUR 0.52 EUR 1.21 %
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Hannover Rück
267.00 EUR 3.80 EUR 1.44 %
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Henkel KGaA Vz.
74.42 EUR -1.08 EUR -1.43 %
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Infineon AG
57.39 EUR -1.60 EUR -2.71 %
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Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
39.42 EUR -0.37 EUR -0.92 %
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Rheinmetall AG
962.50 EUR 26.20 EUR 2.80 %
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RWE AG St.
59.02 EUR 0.84 EUR 1.44 %
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SAP SE
194.64 EUR 3.30 EUR 1.72 %
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Volkswagen (VW) AG Vz.
68.12 EUR -0.24 EUR -0.35 %
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Vonovia SE
16.38 EUR -0.01 EUR -0.06 %
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Indizes
L&S DAX Indikation
25,263.00 EUR 56.00 EUR 0.22 %
News | Analysen

Am Montag bewegte sich der LUS-DAX via XETRA schlussendlich 0,34 Prozent höher bei 25.292,00 Punkten.

Der LUS-DAX erreichte heute sein Tagestief bei 25.172,00 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 25.320,00 Punkten lag.

LUS-DAX-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, betrug der LUS-DAX-Kurs 25.570,00 Punkte. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, lag der LUS-DAX-Kurs bei 25.116,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, bei 24.124,00 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 2,96 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der LUS-DAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 26.616,00 Punkten. 21.861,50 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im LUS-DAX

Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind derzeit Rheinmetall (+ 2,46 Prozent auf 962,20 EUR), RWE (+ 2,28 Prozent auf 59,26 EUR), SAP SE (+ 1,57 Prozent auf 194,46 EUR), Fresenius SE (+ 1,52 Prozent auf 43,00 EUR) und Hannover Rück (+ 1,44 Prozent auf 267,00 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX hingegen Infineon (-2,79 Prozent auf 57,22 EUR), Daimler Truck (-0,85 Prozent auf 41,00 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,82 Prozent auf 39,27 EUR), BASF (-0,79 Prozent auf 51,27 EUR) und Continental (-0,78 Prozent auf 68,60 EUR).

LUS-DAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. 8.922.839 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im LUS-DAX mit 220,983 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Titel im Blick

Unter den LUS-DAX-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,73 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ImageFlow / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
09.10.26 Rheinmetall Outperform RBC Capital Markets
09.10.26 Rheinmetall Outperform Bernstein Research
09.10.26 Rheinmetall Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.10.26 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
06.10.26 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG

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