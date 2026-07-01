DAX25.194 +0,6%Est506.305 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,0000 +2,7%Nas26.040 -0,7%Bitcoin53.605 +1,6%Euro1,1404 +0,2%Öl70,65 -0,8%Gold4.065 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SpaceX A42D4F Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 SAP 716460 NVIDIA 918422 Volkswagen (VW) vz. 766403 Micron Technology 869020 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Microsoft 870747 BYD A0M4W9 Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX überschaubar fester -- IPO-Pläne von KNDS auf Eis -- Koalition bei Reformpaket einig -- Amazon, Palantir, Softbank, Chipaktien, Bayer, BYD,Micron im Fokus
Top News
Investoren bremsen IPO-Pläne von KNDS: Milliarden-Börsengang auf Eis - Rüstungsaktien unter Druck Investoren bremsen IPO-Pläne von KNDS: Milliarden-Börsengang auf Eis - Rüstungsaktien unter Druck
Bitcoin-Mikrotransaktionen: Laut CryptoQuant 80 Prozent der täglichen Transaktionen Bitcoin-Mikrotransaktionen: Laut CryptoQuant 80 Prozent der täglichen Transaktionen
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
LUS-DAX-Performance im Blick

Handel in Frankfurt: LUS-DAX in Grün

02.07.26 12:25 Uhr
Handel in Frankfurt: LUS-DAX in Grün | finanzen.net

Der LUS-DAX verzeichnet am vierten Tag der Woche Kursgewinne.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bayer
51,38 EUR 2,66 EUR 5,46%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Beiersdorf AG
76,94 EUR 1,90 EUR 2,53%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Continental AG
71,84 EUR -0,38 EUR -0,53%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Deutsche Bank AG
30,84 EUR 1,10 EUR 3,68%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
HOCHTIEF AG
491,00 EUR -8,20 EUR -1,64%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Infineon AG
75,90 EUR -2,50 EUR -3,19%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
SAP SE
139,58 EUR -0,62 EUR -0,44%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Siemens AG
271,85 EUR -1,85 EUR -0,68%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Siemens Energy AG
160,72 EUR -1,28 EUR -0,79%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Siemens Healthineers AG
34,16 EUR -0,48 EUR -1,39%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Volkswagen (VW) AG Vz.
72,30 EUR 1,74 EUR 2,47%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Vonovia SE
22,20 EUR 0,84 EUR 3,93%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
L&S DAX Indikation
25.244,5 PKT 245,5 PKT 0,98%
Charts|News|Analysen

Um 12:22 Uhr notiert der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,75 Prozent höher bei 25.186,00 Punkten.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 25.190,00 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 24.954,50 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent aufwärts. Der LUS-DAX verzeichnete vor einem Monat, am 02.06.2026, den Wert von 25.120,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.04.2026, lag der LUS-DAX noch bei 23.213,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 02.07.2025, erreichte der LUS-DAX einen Wert von 23.817,00 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2,52 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des LUS-DAX beträgt derzeit 25.509,50 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21.861,50 Punkten verzeichnet.

LUS-DAX-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich derzeit Bayer (+ 4,94 Prozent auf 51,42 EUR), Deutsche Bank (+ 4,44 Prozent auf 31,07 EUR), Vonovia SE (+ 4,12 Prozent auf 22,22 EUR), Continental (+ 3,87 Prozent auf 75,14 EUR) und Volkswagen (VW) vz (+ 3,09 Prozent auf 72,10 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen derweil Infineon (-2,58 Prozent auf 75,89 EUR), Siemens Energy (-1,71 Prozent auf 160,54 EUR), Siemens Healthineers (-1,48 Prozent auf 33,97 EUR), HOCHTIEF (-1,29 Prozent auf 490,00 EUR) und SAP SE (-1,14 Prozent auf 139,28 EUR).

Blick in den LUS-DAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im LUS-DAX ist die Bayer-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 2.855.825 Aktien gehandelt. Mit 214,311 Mrd. Euro weist die Siemens-Aktie im LUS-DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Werte im Blick

In diesem Jahr präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,68 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,52 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ImageFlow / Shutterstock.com

Nachrichten zu Bayer

DatumMeistgelesen

Analysen zu Bayer

DatumRatingAnalyst
09:11Bayer BuyDeutsche Bank AG
26.06.2026Bayer KaufenDZ BANK
26.06.2026Bayer BuyUBS AG
26.06.2026Bayer OverweightBarclays Capital
26.06.2026Bayer HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
09:11Bayer BuyDeutsche Bank AG
26.06.2026Bayer KaufenDZ BANK
26.06.2026Bayer BuyUBS AG
26.06.2026Bayer OverweightBarclays Capital
25.06.2026Bayer BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
26.06.2026Bayer HoldJefferies & Company Inc.
18.06.2026Bayer HoldJefferies & Company Inc.
12.06.2026Bayer HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.05.2026Bayer HoldJefferies & Company Inc.
13.05.2026Bayer HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
18.02.2026Bayer VerkaufenDZ BANK
31.10.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
21.08.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
01.08.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
28.06.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Bayer nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen