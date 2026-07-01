Handel in Frankfurt: LUS-DAX in Grün

LUS-DAX-Performance im Blick

Der LUS-DAX verzeichnet am vierten Tag der Woche Kursgewinne.

Um 12:22 Uhr notiert der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,75 Prozent höher bei 25.186,00 Punkten.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 25.190,00 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 24.954,50 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent aufwärts. Der LUS-DAX verzeichnete vor einem Monat, am 02.06.2026, den Wert von 25.120,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.04.2026, lag der LUS-DAX noch bei 23.213,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 02.07.2025, erreichte der LUS-DAX einen Wert von 23.817,00 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2,52 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des LUS-DAX beträgt derzeit 25.509,50 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21.861,50 Punkten verzeichnet.

LUS-DAX-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich derzeit Bayer (+ 4,94 Prozent auf 51,42 EUR), Deutsche Bank (+ 4,44 Prozent auf 31,07 EUR), Vonovia SE (+ 4,12 Prozent auf 22,22 EUR), Continental (+ 3,87 Prozent auf 75,14 EUR) und Volkswagen (VW) vz (+ 3,09 Prozent auf 72,10 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen derweil Infineon (-2,58 Prozent auf 75,89 EUR), Siemens Energy (-1,71 Prozent auf 160,54 EUR), Siemens Healthineers (-1,48 Prozent auf 33,97 EUR), HOCHTIEF (-1,29 Prozent auf 490,00 EUR) und SAP SE (-1,14 Prozent auf 139,28 EUR).

Blick in den LUS-DAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im LUS-DAX ist die Bayer-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 2.855.825 Aktien gehandelt. Mit 214,311 Mrd. Euro weist die Siemens-Aktie im LUS-DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Werte im Blick

In diesem Jahr präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,68 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,52 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.net