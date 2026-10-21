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XETRA-Handel im Blick

Handel in Frankfurt: LUS-DAX klettert am Mittwochmittag

Handel in Frankfurt: LUS-DAX klettert am Mittwochmittag

Wenig verändert zeigt sich der LUS-DAX derzeit.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
161.75 EUR -0.90 EUR -0.55 %
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Bayer
44.02 EUR 0.23 EUR 0.53 %
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BMW AG
57.38 EUR -0.42 EUR -0.73 %
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Continental AG
67.86 EUR -0.44 EUR -0.64 %
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Deutsche Telekom AG
25.60 EUR -0.13 EUR -0.51 %
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Fresenius Medical Care (FMC) St.
38.69 EUR 0.89 EUR 2.35 %
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Henkel KGaA Vz.
78.64 EUR -0.06 EUR -0.08 %
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Infineon AG
53.59 EUR 1.20 EUR 2.29 %
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QIAGEN N.V.
43.18 EUR -0.38 EUR -0.88 %
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Rheinmetall AG
1,046.80 EUR -9.00 EUR -0.85 %
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SAP SE
204.65 EUR 1.85 EUR 0.91 %
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Volkswagen (VW) AG Vz.
69.00 EUR -1.02 EUR -1.46 %
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Vonovia SE
16.80 EUR 0.22 EUR 1.30 %
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Indizes
L&S DAX Indikation
25,493.00 EUR 61.00 EUR 0.24 %
News | Analysen

Am Mittwoch verbucht der LUS-DAX um 12:22 Uhr via XETRA Gewinne in Höhe von 0,02 Prozent auf 25.437,00 Punkte.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 25.476,00 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 25.252,00 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der LUS-DAX im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche legte der LUS-DAX bereits um Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 21.09.2026, betrug der LUS-DAX-Kurs 25.625,00 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 21.07.2026, lag der LUS-DAX bei 25.065,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 21.10.2025, notierte der LUS-DAX bei 24.323,00 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 3,55 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der LUS-DAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 26.616,00 Punkten. Bei 21.861,50 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

LUS-DAX-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell adidas (+ 2,28 Prozent auf 161,70 EUR), Infineon (+ 1,67 Prozent auf 52,91 EUR), Bayer (+ 1,54 Prozent auf 44,15 EUR), SAP SE (+ 1,36 Prozent auf 204,30 EUR) und QIAGEN (+ 1,33 Prozent auf 43,40 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind hingegen Fresenius Medical Care (FMC) St (-1,82 Prozent auf 38,74 EUR), Continental (-1,51 Prozent auf 67,62 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1,21 Prozent auf 68,82 EUR), Rheinmetall (-0,99 Prozent auf 1.043,60 EUR) und BMW (-0,87 Prozent auf 57,14 EUR).

Die teuersten Konzerne im LUS-DAX

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 1.335.090 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im LUS-DAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 230,655 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,31 erwartet. Die Vonovia SE-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,63 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ImageFlow / Shutterstock.com

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