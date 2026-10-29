Handel in Frankfurt: LUS-DAX notiert am Donnerstagmittag im Plus

LUS-DAX-Kursentwicklung

29.10.26 12:25 Uhr

Der LUS-DAX gewinnt am Donnerstagmittag an Wert.

Der LUS-DAX tendiert im XETRA-Handel um 12:23 Uhr um 1,03 Prozent fester bei 25.980,00 Punkten.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 25.672,00 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 26.002,00 Zählern.

LUS-DAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht kletterte der LUS-DAX bereits um Prozent. Noch vor einem Monat, am 29.09.2026, wies der LUS-DAX einen Wert von 25.449,00 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 29.07.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 25.364,00 Punkten. Der LUS-DAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 29.10.2025, bei 24.125,00 Punkten.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 5,76 Prozent. Das Jahreshoch des LUS-DAX liegt derzeit bei 26.616,00 Punkten. Bei 21.861,50 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops im LUS-DAX

Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell adidas (+ 3,80 Prozent auf 164,05 EUR), Deutsche Bank (+ 3,23 Prozent auf 30,99 EUR), Airbus SE (+ 3,01 Prozent auf 197,78 EUR), Rheinmetall (+ 2,96 Prozent auf 1.042,00 EUR) und Symrise (+ 2,90 Prozent auf 92,40 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX hingegen Vonovia SE (-3,73 Prozent auf 15,86 EUR), SAP SE (-1,35 Prozent auf 208,35 EUR), GEA (-0,51 Prozent auf 68,15 EUR), HOCHTIEF (-0,11 Prozent auf 378,20 EUR) und Heidelberg Materials (-0,03 Prozent auf 147,00 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Vonovia SE-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 5.014.913 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 238,444 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Mitglieder

In diesem Jahr hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX inne. Die Vonovia SE-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,98 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net