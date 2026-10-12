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LUS-DAX-Kursverlauf

Handel in Frankfurt: LUS-DAX notiert nachmittags im Plus

Handel in Frankfurt: LUS-DAX notiert nachmittags im Plus

Der LUS-DAX verzeichnet heute Kursanstiege.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BASF
51.29 EUR -0.27 EUR -0.52 %
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Brenntag SE
61.94 EUR -0.06 EUR -0.10 %
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Commerzbank
38.55 EUR 0.61 EUR 1.61 %
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Continental AG
69.00 EUR -0.50 EUR -0.72 %
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Daimler Truck
41.21 EUR -0.11 EUR -0.27 %
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Deutsche Telekom AG
24.89 EUR 0.14 EUR 0.57 %
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Hannover Rück
267.00 EUR 3.80 EUR 1.44 %
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Henkel KGaA Vz.
74.42 EUR -1.08 EUR -1.43 %
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Infineon AG
57.18 EUR -1.81 EUR -3.07 %
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Rheinmetall AG
960.00 EUR 23.70 EUR 2.53 %
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SAP SE
193.62 EUR 2.28 EUR 1.19 %
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Volkswagen (VW) AG Vz.
68.30 EUR -0.06 EUR -0.09 %
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Vonovia SE
16.33 EUR -0.06 EUR -0.37 %
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Zalando
24.02 EUR 0.03 EUR 0.13 %
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Indizes
L&S DAX Indikation
25,279.00 EUR 72.00 EUR 0.29 %
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Am Montag tendiert der LUS-DAX um 15:55 Uhr via XETRA 0,29 Prozent höher bei 25.281,00 Punkten.

Der LUS-DAX erreichte heute sein Tageshoch bei 25.320,00 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 25.172,00 Punkten lag.

So bewegt sich der LUS-DAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, wurde der LUS-DAX auf 25.570,00 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, wurde der LUS-DAX mit 25.116,00 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 24.124,00 Punkten gehandelt.

Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 2,91 Prozent zu. Bei 26.616,00 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des LUS-DAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21.861,50 Punkten erreicht.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX

Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit SAP SE (+ 2,79 Prozent auf 196,80 EUR), Rheinmetall (+ 2,28 Prozent auf 960,50 EUR), Zalando (+ 1,64 Prozent auf 24,19 EUR), Hannover Rück (+ 1,60 Prozent auf 267,40 EUR) und Commerzbank (+ 1,58 Prozent auf 38,50 EUR). Unter den schwächsten LUS-DAX-Aktien befinden sich hingegen Infineon (-2,79 Prozent auf 57,22 EUR), BASF (-1,03 Prozent auf 51,15 EUR), Continental (-0,84 Prozent auf 68,56 EUR), Daimler Truck (-0,80 Prozent auf 41,02 EUR) und Brenntag SE (-0,74 Prozent auf 61,66 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 3.755.239 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im LUS-DAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 220,983 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der LUS-DAX-Mitglieder

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie hat mit 4,28 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX inne. Unter den Aktien im Index zeigt die Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,73 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ImageFlow / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
07.10.26 Deutsche Telekom Buy UBS AG
06.10.26 Deutsche Telekom Buy Deutsche Bank AG
05.10.26 Deutsche Telekom Buy Goldman Sachs Group Inc.
01.10.26 Deutsche Telekom Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.09.26 Deutsche Telekom Market-Perform Bernstein Research

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