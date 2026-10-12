Handel in Frankfurt: LUS-DAX notiert nachmittags im Plus

LUS-DAX-Kursverlauf

12.10.26 15:57 Uhr

Der LUS-DAX verzeichnet heute Kursanstiege.

Am Montag tendiert der LUS-DAX um 15:55 Uhr via XETRA 0,29 Prozent höher bei 25.281,00 Punkten.

Der LUS-DAX erreichte heute sein Tageshoch bei 25.320,00 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 25.172,00 Punkten lag.

So bewegt sich der LUS-DAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, wurde der LUS-DAX auf 25.570,00 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, wurde der LUS-DAX mit 25.116,00 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 24.124,00 Punkten gehandelt.

Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 2,91 Prozent zu. Bei 26.616,00 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des LUS-DAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21.861,50 Punkten erreicht.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX

Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit SAP SE (+ 2,79 Prozent auf 196,80 EUR), Rheinmetall (+ 2,28 Prozent auf 960,50 EUR), Zalando (+ 1,64 Prozent auf 24,19 EUR), Hannover Rück (+ 1,60 Prozent auf 267,40 EUR) und Commerzbank (+ 1,58 Prozent auf 38,50 EUR). Unter den schwächsten LUS-DAX-Aktien befinden sich hingegen Infineon (-2,79 Prozent auf 57,22 EUR), BASF (-1,03 Prozent auf 51,15 EUR), Continental (-0,84 Prozent auf 68,56 EUR), Daimler Truck (-0,80 Prozent auf 41,02 EUR) und Brenntag SE (-0,74 Prozent auf 61,66 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 3.755.239 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im LUS-DAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 220,983 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der LUS-DAX-Mitglieder

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie hat mit 4,28 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX inne. Unter den Aktien im Index zeigt die Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,73 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net