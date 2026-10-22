Handel in Frankfurt: LUS-DAX sackt am Mittag ab

LUS-DAX im Fokus

22.10.26 12:26 Uhr

Der LUS-DAX bewegt sich am vierten Tag der Woche im Minus.

Um 12:22 Uhr bewegt sich der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,88 Prozent tiefer bei 25.394,00 Punkten.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 25.317,00 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25.524,00 Zählern.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der LUS-DAX bislang Gewinne von Prozent. Der LUS-DAX wurde vor einem Monat, am 22.09.2026, mit 25.689,00 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 22.07.2026, wurde der LUS-DAX auf 25.160,00 Punkte taxiert. Der LUS-DAX notierte noch vor einem Jahr, am 22.10.2025, bei 24.111,00 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 3,37 Prozent nach oben. Bei 26.616,00 Punkten markierte der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21.861,50 Punkten markiert.

Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX

Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell QIAGEN (+ 5,45 Prozent auf 45,16 EUR), Merck (+ 1,65 Prozent auf 144,60 EUR), Zalando (+ 1,36 Prozent auf 26,10 EUR), Rheinmetall (+ 0,94 Prozent auf 1.029,60 EUR) und Hannover Rück (+ 0,86 Prozent auf 280,00 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind derweil Siemens Energy (-3,86 Prozent auf 128,48 EUR), Infineon (-3,15 Prozent auf 51,42 EUR), Siemens (-2,53 Prozent auf 260,00 EUR), Deutsche Bank (-2,39 Prozent auf 28,13 EUR) und Commerzbank (-2,28 Prozent auf 36,44 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX den größten Börsenwert aufweisen

Im LUS-DAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 1.547.873 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 232,629 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der LUS-DAX-Werte

Unter den LUS-DAX-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Vonovia SE-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,63 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net