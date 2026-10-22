DAX 25.404 -0,9%ESt50 6.111 -1,6%MSCI World 4.953 +0,6%Top 10 Crypto 10,87 -1,8%Nas 26.703 +1,1%Bitcoin 73.062 -2,4%Euro 1,1211 -0,2%Öl 111,8 +2,8%Gold 4.071 -1,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
LUS-DAX im Fokus

Handel in Frankfurt: LUS-DAX sackt am Mittag ab

Handel in Frankfurt: LUS-DAX sackt am Mittag ab

Der LUS-DAX bewegt sich am vierten Tag der Woche im Minus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Commerzbank
36.49 EUR -0.91 EUR -2.43 %
Charts | News | Analysen
Deutsche Bank AG
28.18 EUR -0.50 EUR -1.73 %
Charts | News | Analysen
Deutsche Telekom AG
25.69 EUR 0.14 EUR 0.55 %
Charts | News | Analysen
Hannover Rück
279.20 EUR 2.20 EUR 0.79 %
Charts | News | Analysen
Henkel KGaA Vz.
77.12 EUR -1.52 EUR -1.93 %
Charts | News | Analysen
Infineon AG
51.34 EUR -1.85 EUR -3.48 %
Charts | News | Analysen
Merck KGaA
142.70 EUR 0.35 EUR 0.25 %
Charts | News | Analysen
QIAGEN N.V.
45.10 EUR 2.10 EUR 4.88 %
Charts | News | Analysen
Rheinmetall AG
1,028.20 EUR 11.80 EUR 1.16 %
Charts | News | Analysen
SAP SE
208.10 EUR 1.05 EUR 0.51 %
Charts | News | Analysen
Siemens AG
259.70 EUR -6.50 EUR -2.44 %
Charts | News | Analysen
Siemens Energy AG
129.82 EUR -2.90 EUR -2.19 %
Charts | News | Analysen
Volkswagen (VW) AG Vz.
68.60 EUR -0.72 EUR -1.04 %
Charts | News | Analysen
Vonovia SE
16.53 EUR -0.10 EUR -0.57 %
Charts | News | Analysen
Zalando
26.09 EUR 0.30 EUR 1.16 %
Charts | News | Analysen
Indizes
L&S DAX Indikation
25,405.00 EUR -215.00 EUR -0.84 %
News | Analysen

Um 12:22 Uhr bewegt sich der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,88 Prozent tiefer bei 25.394,00 Punkten.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 25.317,00 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25.524,00 Zählern.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der LUS-DAX bislang Gewinne von Prozent. Der LUS-DAX wurde vor einem Monat, am 22.09.2026, mit 25.689,00 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 22.07.2026, wurde der LUS-DAX auf 25.160,00 Punkte taxiert. Der LUS-DAX notierte noch vor einem Jahr, am 22.10.2025, bei 24.111,00 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 3,37 Prozent nach oben. Bei 26.616,00 Punkten markierte der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21.861,50 Punkten markiert.

Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX

Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell QIAGEN (+ 5,45 Prozent auf 45,16 EUR), Merck (+ 1,65 Prozent auf 144,60 EUR), Zalando (+ 1,36 Prozent auf 26,10 EUR), Rheinmetall (+ 0,94 Prozent auf 1.029,60 EUR) und Hannover Rück (+ 0,86 Prozent auf 280,00 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind derweil Siemens Energy (-3,86 Prozent auf 128,48 EUR), Infineon (-3,15 Prozent auf 51,42 EUR), Siemens (-2,53 Prozent auf 260,00 EUR), Deutsche Bank (-2,39 Prozent auf 28,13 EUR) und Commerzbank (-2,28 Prozent auf 36,44 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX den größten Börsenwert aufweisen

Im LUS-DAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 1.547.873 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 232,629 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der LUS-DAX-Werte

Unter den LUS-DAX-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Vonovia SE-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,63 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ImageFlow / Shutterstock.com

Aktuelle SAP Aktie News

Werbung

SAP Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für SAP nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
10:46 SAP SE Buy Deutsche Bank AG
10:36 SAP SE Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:16 SAP SE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:01 SAP SE Buy Jefferies & Company Inc.
08:01 SAP SE Neutral JP Morgan Chase & Co.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.