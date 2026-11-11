Handel in Frankfurt: LUS-DAX schlussendlich in Grün
So bewegte sich der LUS-DAX am Mittwoch zum Handelsschluss.
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Der LUS-DAX tendierte im XETRA-Handel zum Handelsschluss um 0,47 Prozent höher bei 26.682,00 Punkten.
Bei 26.487,00 Einheiten erreichte der LUS-DAX sein Tagestief, während er hingegen mit 26.692,00 Punkten den höchsten Stand markierte.
LUS-DAX-Entwicklung seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche verbucht der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, einen Stand von 25.175,00 Punkten. Der LUS-DAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 11.08.2026, bei 26.398,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.11.2025, bewegte sich der LUS-DAX bei 24.194,00 Punkten.
Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 8,61 Prozent. Bei 26.692,00 Punkten schaffte es der LUS-DAX bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 21.861,50 Zählern.
Das sind die Gewinner und Verlierer im LUS-DAX
Unter den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX befinden sich derzeit Siemens Energy (+ 10,78 Prozent auf 132,76 EUR), Infineon (+ 6,26 Prozent auf 52,12 EUR), HOCHTIEF (+ 2,19 Prozent auf 374,00 EUR), Deutsche Börse (+ 2,09 Prozent auf 327,50 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 2,01 Prozent auf 59,92 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind derweil Rheinmetall (-6,94 Prozent auf 794,10 EUR), Brenntag SE (-3,54 Prozent auf 59,42 EUR), Zalando (-1,74 Prozent auf 27,75 EUR), EON SE (-1,70 Prozent auf 18,82 EUR) und Fresenius SE (-1,22 Prozent auf 52,82 EUR).
Die teuersten LUS-DAX-Unternehmen
Im LUS-DAX sticht die Infineon-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 6.241.951 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie sticht im LUS-DAX mit einer Marktkapitalisierung von 238,952 Mrd. Euro heraus.
Fundamentaldaten der LUS-DAX-Werte
In diesem Jahr weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,66 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX auf. Mit 7,24 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion Finanzen.net
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