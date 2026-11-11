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Kursentwicklung

Handel in Frankfurt: LUS-DAX schlussendlich in Grün

Handel in Frankfurt: LUS-DAX schlussendlich in Grün

So bewegte sich der LUS-DAX am Mittwoch zum Handelsschluss.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Brenntag SE
59.20 EUR -2.14 EUR -3.49 %
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Deutsche Börse AG
328.60 EUR 9.10 EUR 2.85 %
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DHL Group (ex Deutsche Post)
59.98 EUR 1.28 EUR 2.18 %
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E.ON SE
18.94 EUR -0.43 EUR -2.22 %
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Fresenius SE & Co. KGaA
52.70 EUR -0.79 EUR -1.48 %
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Henkel KGaA Vz.
87.44 EUR 0.38 EUR 0.44 %
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HOCHTIEF AG
374.00 EUR 7.20 EUR 1.96 %
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Infineon AG
52.48 EUR 2.86 EUR 5.75 %
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Rheinmetall AG
801.90 EUR -56.90 EUR -6.63 %
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SAP SE
210.60 EUR 1.40 EUR 0.67 %
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Siemens Energy AG
133.44 EUR 11.90 EUR 9.79 %
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Volkswagen (VW) AG Vz.
69.28 EUR 0.14 EUR 0.20 %
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Vonovia SE
16.98 EUR -0.18 EUR -1.02 %
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Zalando
27.69 EUR -0.44 EUR -1.56 %
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Indizes
L&S DAX Indikation
26,709.00 EUR 153.00 EUR 0.58 %
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Der LUS-DAX tendierte im XETRA-Handel zum Handelsschluss um 0,47 Prozent höher bei 26.682,00 Punkten.

Bei 26.487,00 Einheiten erreichte der LUS-DAX sein Tagestief, während er hingegen mit 26.692,00 Punkten den höchsten Stand markierte.

LUS-DAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, einen Stand von 25.175,00 Punkten. Der LUS-DAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 11.08.2026, bei 26.398,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.11.2025, bewegte sich der LUS-DAX bei 24.194,00 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 8,61 Prozent. Bei 26.692,00 Punkten schaffte es der LUS-DAX bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 21.861,50 Zählern.

Das sind die Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Unter den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX befinden sich derzeit Siemens Energy (+ 10,78 Prozent auf 132,76 EUR), Infineon (+ 6,26 Prozent auf 52,12 EUR), HOCHTIEF (+ 2,19 Prozent auf 374,00 EUR), Deutsche Börse (+ 2,09 Prozent auf 327,50 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 2,01 Prozent auf 59,92 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind derweil Rheinmetall (-6,94 Prozent auf 794,10 EUR), Brenntag SE (-3,54 Prozent auf 59,42 EUR), Zalando (-1,74 Prozent auf 27,75 EUR), EON SE (-1,70 Prozent auf 18,82 EUR) und Fresenius SE (-1,22 Prozent auf 52,82 EUR).

Die teuersten LUS-DAX-Unternehmen

Im LUS-DAX sticht die Infineon-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 6.241.951 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie sticht im LUS-DAX mit einer Marktkapitalisierung von 238,952 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Werte

In diesem Jahr weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,66 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX auf. Mit 7,24 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: ImageFlow / Shutterstock.com

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15:26 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
13:36 Siemens Energy Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11:16 Siemens Energy Outperform Bernstein Research
11:01 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:51 Siemens Energy Buy UBS AG

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