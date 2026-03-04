DAX24.312 +0,4%Est505.899 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,5400 -1,1%Nas22.807 +1,3%Bitcoin62.849 +0,7%Euro1,1609 -0,2%Öl83,20 +0,8%Gold5.163 +0,4%
Handel in Frankfurt: LUS-DAX steigt mittags

05.03.26 12:25 Uhr
Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt.

Am Donnerstag verbucht der LUS-DAX um 12:22 Uhr via XETRA Gewinne in Höhe von 0,20 Prozent auf 24.321,50 Punkte.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 24.363,00 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 24.006,50 Zählern.

LUS-DAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht gewann der LUS-DAX bereits um Prozent. Der LUS-DAX notierte noch vor einem Monat, am 05.02.2026, bei 24.401,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.12.2025, bewegte sich der LUS-DAX bei 24.038,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.03.2025, lag der LUS-DAX noch bei 23.183,00 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Minus von 0,995 Prozent zu Buche. In diesem Jahr schaffte es der LUS-DAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 25.509,50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 23.594,00 Punkten verzeichnet.

Tops und Flops im LUS-DAX

Die Top-Aktien im LUS-DAX sind aktuell adidas (+ 2,72 Prozent auf 145,65 EUR), Symrise (+ 2,51 Prozent auf 72,72 EUR), MTU Aero Engines (+ 2,19 Prozent auf 363,70 EUR), Airbus SE (+ 2,04 Prozent auf 180,86 EUR) und Deutsche Telekom (+ 1,79 Prozent auf 33,59 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX hingegen DHL Group (ex Deutsche Post) (-3,45 Prozent auf 46,46 EUR), QIAGEN (-2,56 Prozent auf 39,83 EUR), Fresenius SE (-2,32 Prozent auf 47,06 EUR), Siemens Healthineers (-2,20 Prozent auf 40,50 EUR) und Continental (-1,37 Prozent auf 66,04 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im LUS-DAX sticht die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1.759.528 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im LUS-DAX nimmt die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 193,207 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Aktien im Blick

Im LUS-DAX weist die Porsche Automobil-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. In puncto Dividendenrendite ist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,68 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.net

