DAX 25.854 -0,5%ESt50 6.153 -0,4%MSCI World 4.844 -0,4%Top 10 Crypto 10,28 +2,1%Nas 25.164 -1,1%Bitcoin 69.153 +0,9%Euro 1,1178 -0,1%Öl 105,2 +0,4%Gold 3.928 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...
Index-Performance im Blick

Handel in Frankfurt: LUS-DAX verbucht am Dienstagmittag Verluste

Handel in Frankfurt: LUS-DAX verbucht am Dienstagmittag Verluste

So bewegt sich der LUS-DAX am Dienstag.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
168.90 EUR -2.85 EUR -1.66 %
Charts | News | Analysen
Bayer
52.86 EUR 3.16 EUR 6.36 %
Charts | News | Analysen
Fresenius Medical Care (FMC) St.
41.30 EUR 1.00 EUR 2.48 %
Charts | News | Analysen
Hannover Rück
293.00 EUR 2.40 EUR 0.83 %
Charts | News | Analysen
Henkel KGaA Vz.
80.78 EUR -0.24 EUR -0.30 %
Charts | News | Analysen
Merck KGaA
148.65 EUR -1.20 EUR -0.80 %
Charts | News | Analysen
MTU Aero Engines AG
334.20 EUR -12.10 EUR -3.49 %
Charts | News | Analysen
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
570.60 EUR 2.60 EUR 0.46 %
Charts | News | Analysen
RWE AG St.
57.04 EUR 0.46 EUR 0.81 %
Charts | News | Analysen
SAP SE
203.85 EUR -4.95 EUR -2.37 %
Charts | News | Analysen
Volkswagen (VW) AG Vz.
70.04 EUR -0.06 EUR -0.09 %
Charts | News | Analysen
Vonovia SE
16.38 EUR 0.00 EUR -0.03 %
Charts | News | Analysen
Zalando
25.78 EUR -1.13 EUR -4.20 %
Charts | News | Analysen
Indizes
L&S DAX Indikation
25,863.00 EUR -52.00 EUR -0.2 %
News | Analysen

Der LUS-DAX fällt im XETRA-Handel um 12:23 Uhr um 0,42 Prozent auf 25.805,00 Punkte.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 25.851,00 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 25.647,00 Punkten.

LUS-DAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, bei 25.280,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.08.2026, wies der LUS-DAX einen Stand von 26.095,00 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 03.11.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 24.128,00 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 5,04 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 26.616,00 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21.861,50 Zählern erreicht.

Die Tops und Flops im LUS-DAX

Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich derzeit Bayer (+ 4,28 Prozent auf 52,16 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 2,00 Prozent auf 41,31 EUR), RWE (+ 0,96 Prozent auf 57,06 EUR), Hannover Rück (+ 0,41 Prozent auf 292,40 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,35 Prozent auf 570,00 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX derweil SAP SE (-3,02 Prozent auf 204,15 EUR), Zalando (-3,00 Prozent auf 26,18 EUR), MTU Aero Engines (-2,89 Prozent auf 335,80 EUR), adidas (-2,20 Prozent auf 169,05 EUR) und Merck (-1,67 Prozent auf 147,50 EUR).

Die teuersten LUS-DAX-Unternehmen

Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Bayer-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 2.467.715 Aktien gehandelt. Im LUS-DAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 238,500 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

LUS-DAX-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,70 zu Buche schlagen. Mit 7,64 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Vonovia SE-Aktie an.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: ImageFlow / Shutterstock.com

Aktuelle Bayer Aktie News

Werbung

Bayer Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Bayer nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
12:56 Bayer Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:26 Bayer Hold Jefferies & Company Inc.
30.10.26 Bayer Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.10.26 Bayer Hold Jefferies & Company Inc.
26.10.26 Bayer Overweight JP Morgan Chase & Co.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.