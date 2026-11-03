Handel in Frankfurt: LUS-DAX verbucht am Dienstagmittag Verluste

Index-Performance im Blick

03.11.26 12:25 Uhr

So bewegt sich der LUS-DAX am Dienstag.

Der LUS-DAX fällt im XETRA-Handel um 12:23 Uhr um 0,42 Prozent auf 25.805,00 Punkte.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 25.851,00 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 25.647,00 Punkten.

LUS-DAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, bei 25.280,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.08.2026, wies der LUS-DAX einen Stand von 26.095,00 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 03.11.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 24.128,00 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 5,04 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 26.616,00 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21.861,50 Zählern erreicht.

Die Tops und Flops im LUS-DAX

Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich derzeit Bayer (+ 4,28 Prozent auf 52,16 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 2,00 Prozent auf 41,31 EUR), RWE (+ 0,96 Prozent auf 57,06 EUR), Hannover Rück (+ 0,41 Prozent auf 292,40 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,35 Prozent auf 570,00 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX derweil SAP SE (-3,02 Prozent auf 204,15 EUR), Zalando (-3,00 Prozent auf 26,18 EUR), MTU Aero Engines (-2,89 Prozent auf 335,80 EUR), adidas (-2,20 Prozent auf 169,05 EUR) und Merck (-1,67 Prozent auf 147,50 EUR).

Die teuersten LUS-DAX-Unternehmen

Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Bayer-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 2.467.715 Aktien gehandelt. Im LUS-DAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 238,500 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

LUS-DAX-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,70 zu Buche schlagen. Mit 7,64 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Vonovia SE-Aktie an.

Redaktion Finanzen.net