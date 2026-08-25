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LUS-DAX-Marktbericht

Handel in Frankfurt: LUS-DAX verbucht am Mittag Zuschläge

Handel in Frankfurt: LUS-DAX verbucht am Mittag Zuschläge

Der LUS-DAX gönnt sich am Mittwoch eine Verschnaufpause.

Werte in diesem Artikel
Aktien
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Am Mittwoch notiert der LUS-DAX um 12:23 Uhr via XETRA 0,12 Prozent stärker bei 26.310,00 Punkten.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 26.194,00 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 26.327,00 Zählern.

LUS-DAX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, betrug der LUS-DAX-Kurs 25.068,00 Punkte. Vor drei Monaten, am 26.05.2026, lag der LUS-DAX noch bei 25.226,00 Punkten. Der LUS-DAX stand vor einem Jahr, am 26.08.2025, bei 24.216,00 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 7,10 Prozent aufwärts. Das LUS-DAX-Jahreshoch steht derzeit bei 26.576,00 Punkten. Bei 21.861,50 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen derzeit Deutsche Bank (+ 4,49 Prozent auf 34,69 EUR), Heidelberg Materials (+ 3,95 Prozent auf 168,60 EUR), Commerzbank (+ 2,86) Prozent auf 40,95 EUR), QIAGEN (+ 2,36 Prozent auf 37,58 EUR) und EON SE (+ 1,67 Prozent auf 17,93 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX hingegen SAP SE (-3,82 Prozent auf 178,38 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1,20 Prozent auf 72,42 EUR), Zalando (-0,98 Prozent auf 23,21 EUR), Scout24 (-0,68 Prozent auf 80,35 EUR) und Siemens Healthineers (-0,50 Prozent auf 39,50 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im LUS-DAX ist die Deutsche Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 3.670.144 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie sticht im LUS-DAX mit einer Marktkapitalisierung von 216,066 Mrd. Euro heraus.

Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4,13 erwartet. Mit 7,39 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ImageFlow / Shutterstock.com

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08:01 SAP SE Neutral UBS AG
28.07.26 SAP SE Buy Jefferies & Company Inc.
27.07.26 SAP SE Neutral JP Morgan Chase & Co.
27.07.26 SAP SE Buy Goldman Sachs Group Inc.
27.07.26 SAP SE Buy UBS AG

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