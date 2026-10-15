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XETRA-Handel im Fokus

Handel in Frankfurt: LUS-DAX verbucht zum Start des Donnerstagshandels Abschläge

Handel in Frankfurt: LUS-DAX verbucht zum Start des Donnerstagshandels Abschläge

Der LUS-DAX bewegt sich am vierten Tag der Woche nach einem positiven Vortageshandel im Minus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Continental AG
69.32 EUR -1.26 EUR -1.79 %
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Deutsche Telekom AG
25.99 EUR 0.65 EUR 2.57 %
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Fresenius Medical Care (FMC) St.
39.25 EUR 1.75 EUR 4.67 %
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Hannover Rück
275.40 EUR 8.20 EUR 3.07 %
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Henkel KGaA Vz.
76.88 EUR 0.20 EUR 0.26 %
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HOCHTIEF AG
368.60 EUR -13.40 EUR -3.51 %
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Infineon AG
50.89 EUR -3.82 EUR -6.98 %
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Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
40.07 EUR 0.57 EUR 1.44 %
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Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
546.20 EUR 14.20 EUR 2.67 %
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SAP SE
200.65 EUR 3.71 EUR 1.88 %
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Siemens AG
267.55 EUR -6.80 EUR -2.48 %
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Siemens Energy AG
125.14 EUR -10.14 EUR -7.50 %
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Volkswagen (VW) AG Vz.
67.14 EUR 0.12 EUR 0.18 %
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Zalando
23.70 EUR -0.12 EUR -0.50 %
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Indizes
L&S DAX Indikation
25,243.00 EUR 4.00 EUR 0.02 %
News | Analysen

Der LUS-DAX notiert im XETRA-Handel um 09:24 Uhr um 0,16 Prozent schwächer bei 25.198,00 Punkten.

Das Tageshoch des LUS-DAX betrug 25.242,00 Punkte, das Tagestief hingegen 25.121,00 Zähler.

So entwickelt sich der LUS-DAX auf Jahressicht

Auf Wochensicht stieg der LUS-DAX bereits um Prozent. Noch vor einem Monat, am 15.09.2026, betrug der LUS-DAX-Kurs 25.444,00 Punkte. Der LUS-DAX wies vor drei Monaten, am 15.07.2026, einen Wert von 24.992,00 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 15.10.2025, erreichte der LUS-DAX einen Stand von 24.134,00 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 2,57 Prozent aufwärts. Bei 26.616,00 Punkten erreichte der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. 21.861,50 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im LUS-DAX

Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind derzeit Deutsche Telekom (+ 2,85 Prozent auf 26,00 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 2,50 Prozent auf 39,29 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 2,44 Prozent auf 546,40 EUR), Hannover Rück (+ 2,38 Prozent auf 274,80 EUR) und Zalando (+ 2,05 Prozent auf 24,45 EUR). Unter den schwächsten LUS-DAX-Aktien befinden sich hingegen Infineon (-9,29 Prozent auf 50,21 EUR), Siemens Energy (-7,75 Prozent auf 124,80 EUR), HOCHTIEF (-3,56 Prozent auf 368,40 EUR), Siemens (-2,71 Prozent auf 267,60 EUR) und Continental (-0,88 Prozent auf 69,48 EUR).

Diese LUS-DAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im LUS-DAX weist die Infineon-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1.406.215 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 227,701 Mrd. Euro im LUS-DAX den größten Anteil aus.

LUS-DAX-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4,12 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,79 Prozent bei der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ImageFlow / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
09.10.26 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
08.10.26 Siemens Energy Halten DZ BANK
02.10.26 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
01.10.26 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG
25.09.26 Siemens Energy Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

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