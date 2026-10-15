Handel in Frankfurt: LUS-DAX verbucht zum Start des Donnerstagshandels Abschläge

XETRA-Handel im Fokus

15.10.26 09:27 Uhr

Der LUS-DAX bewegt sich am vierten Tag der Woche nach einem positiven Vortageshandel im Minus.

Der LUS-DAX notiert im XETRA-Handel um 09:24 Uhr um 0,16 Prozent schwächer bei 25.198,00 Punkten.

Das Tageshoch des LUS-DAX betrug 25.242,00 Punkte, das Tagestief hingegen 25.121,00 Zähler.

So entwickelt sich der LUS-DAX auf Jahressicht

Auf Wochensicht stieg der LUS-DAX bereits um Prozent. Noch vor einem Monat, am 15.09.2026, betrug der LUS-DAX-Kurs 25.444,00 Punkte. Der LUS-DAX wies vor drei Monaten, am 15.07.2026, einen Wert von 24.992,00 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 15.10.2025, erreichte der LUS-DAX einen Stand von 24.134,00 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 2,57 Prozent aufwärts. Bei 26.616,00 Punkten erreichte der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. 21.861,50 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im LUS-DAX

Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind derzeit Deutsche Telekom (+ 2,85 Prozent auf 26,00 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 2,50 Prozent auf 39,29 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 2,44 Prozent auf 546,40 EUR), Hannover Rück (+ 2,38 Prozent auf 274,80 EUR) und Zalando (+ 2,05 Prozent auf 24,45 EUR). Unter den schwächsten LUS-DAX-Aktien befinden sich hingegen Infineon (-9,29 Prozent auf 50,21 EUR), Siemens Energy (-7,75 Prozent auf 124,80 EUR), HOCHTIEF (-3,56 Prozent auf 368,40 EUR), Siemens (-2,71 Prozent auf 267,60 EUR) und Continental (-0,88 Prozent auf 69,48 EUR).

Diese LUS-DAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im LUS-DAX weist die Infineon-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1.406.215 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 227,701 Mrd. Euro im LUS-DAX den größten Anteil aus.

LUS-DAX-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4,12 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,79 Prozent bei der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.net