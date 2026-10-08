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LUS-DAX-Performance im Blick

Handel in Frankfurt: LUS-DAX verliert zum Start

Handel in Frankfurt: LUS-DAX verliert zum Start

Der LUS-DAX kann seine Vortagesgewinne am Morgen nicht halten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BASF
51.96 EUR 0.80 EUR 1.56 %
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Deutsche Börse AG
293.90 EUR 2.30 EUR 0.79 %
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Deutsche Telekom AG
26.79 EUR -0.26 EUR -0.96 %
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Fresenius Medical Care (FMC) St.
36.60 EUR -0.81 EUR -2.17 %
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Henkel KGaA Vz.
73.80 EUR -0.32 EUR -0.43 %
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HOCHTIEF AG
387.60 EUR -14.40 EUR -3.58 %
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Infineon AG
58.79 EUR -2.29 EUR -3.75 %
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Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
38.94 EUR -0.96 EUR -2.39 %
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Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
521.20 EUR 6.20 EUR 1.20 %
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QIAGEN N.V.
39.69 EUR -0.46 EUR -1.13 %
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SAP SE
185.52 EUR -1.92 EUR -1.02 %
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Scout24
69.85 EUR 0.50 EUR 0.72 %
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Siemens AG
263.95 EUR -6.50 EUR -2.40 %
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Volkswagen (VW) AG Vz.
66.62 EUR -3.40 EUR -4.86 %
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Vonovia SE
16.23 EUR -0.60 EUR -3.59 %
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Indizes
L&S DAX Indikation
24,830.00 EUR -285.00 EUR -1.13 %
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Um 09:25 Uhr tendiert der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,84 Prozent leichter bei 24.905,00 Punkten.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 25.115,00 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 24.833,00 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent aufwärts. Der LUS-DAX verzeichnete vor einem Monat, am 08.09.2026, den Wert von 25.868,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.07.2026, lag der LUS-DAX noch bei 24.968,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 08.10.2025, erreichte der LUS-DAX einen Wert von 24.635,00 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 1,38 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des LUS-DAX beträgt derzeit 26.616,00 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21.861,50 Punkten verzeichnet.

LUS-DAX-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich derzeit Deutsche Telekom (+ 0,33 Prozent auf 27,08 EUR), Deutsche Börse (+ 0,24 Prozent auf 292,90 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,23 Prozent auf 517,80 EUR), Scout24 (+ 0,22 Prozent auf 69,30 EUR) und BASF (+ 0,18 Prozent auf 51,27 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen derweil Infineon (-2,77 Prozent auf 59,26 EUR), HOCHTIEF (-2,45 Prozent auf 390,40 EUR), Siemens (-2,05 Prozent auf 265,65 EUR), QIAGEN (-1,86 Prozent auf 40,04 EUR) und Fresenius Medical Care (FMC) St (-1,84 Prozent auf 36,73 EUR).

Blick in den LUS-DAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im LUS-DAX ist die Vonovia SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 357.667 Aktien gehandelt. Mit 217,682 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Werte im Blick

In diesem Jahr präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,77 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ImageFlow / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
30.09.26 Infineon Buy Jefferies & Company Inc.
28.09.26 Infineon Neutral UBS AG
21.09.26 Infineon Neutral UBS AG
14.09.26 Infineon Neutral UBS AG
09.09.26 Infineon Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

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