LUS-DAX-Marktbericht

Der LUS-DAX gibt sich am zweiten Tag der Woche schwächer.

Der LUS-DAX bewegt sich im XETRA-Handel um 12:23 Uhr um 1,08 Prozent leichter bei 25.125,00 Punkten.

Der Höchststand des LUS-DAX lag heute bei 25.417,00 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 25.088,00 Punkten erreichte.

LUS-DAX-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, wies der LUS-DAX einen Stand von 25.150,00 Punkten auf. Der LUS-DAX erreichte vor drei Monaten, am 24.08.2026, den Wert von 26.119,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.11.2025, wies der LUS-DAX einen Wert von 23.237,00 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 2,28 Prozent zu Buche. Bei 27.000,00 Punkten markierte der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 21.861,50 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

LUS-DAX-Top-Flop-Aktien

Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich derzeit Rheinmetall (+ 1,38 Prozent auf 735,20 EUR), Zalando (+ 1,24 Prozent auf 29,33 EUR), MTU Aero Engines (+ 1,05 Prozent auf 347,20 EUR), RWE (+ 0,91 Prozent auf 57,38 EUR) und Deutsche Börse (+ 0,87 Prozent auf 313,60 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX hingegen Infineon (-3,70 Prozent auf 46,63 EUR), Siemens Energy (-2,72 Prozent auf 123,02 EUR), BASF (-1,78 Prozent auf 49,08 EUR), Bayer (-1,70 Prozent auf 52,08 EUR) und Siemens (-1,58 Prozent auf 260,95 EUR).

Welche LUS-DAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 965.323 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im LUS-DAX mit 207,374 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Werte im Blick

Unter den LUS-DAX-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 5,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,90 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net