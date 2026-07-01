Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsende im Aufwind

LUS-DAX aktuell

Mit dem LUS-DAX ging es am Donnerstag aufwärts.

Der LUS-DAX bewegte sich im XETRA-Handel zum Handelsende um 2,23 Prozent stärker bei 25.556,50 Punkten.

Der Tiefststand des LUS-DAX lag heute bei 24.954,50 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 25.655,50 Punkten erreichte.

LUS-DAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 02.06.2026, bewegte sich der LUS-DAX bei 25.120,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.04.2026, wurde der LUS-DAX auf 23.213,00 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 02.07.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 23.817,00 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 4,03 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 25.655,50 Punkten. Bei 21.861,50 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit Bayer (+ 8,90 Prozent auf 53,36 EUR), Rheinmetall (+ 6,13 Prozent auf 1.115,00 EUR), Vonovia SE (+ 6,00 Prozent auf 22,62 EUR), Deutsche Bank (+ 5,31 Prozent auf 31,33 EUR) und Volkswagen (VW) vz (+ 4,80 Prozent auf 73,30 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen hingegen Infineon (-1,99 Prozent auf 76,35 EUR), HOCHTIEF (-1,89 Prozent auf 487,00 EUR), Scout24 (-0,40 Prozent auf 74,50 EUR), Beiersdorf (+ 0,52 Prozent auf 76,68 EUR) und SAP SE (+ 0,60 Prozent auf 141,72 EUR) unter Druck.

Welche Aktien im LUS-DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 9.009.418 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Siemens-Aktie macht im LUS-DAX mit 214,311 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Mitglieder im Blick

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist mit 3,68 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX auf. Im Index weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 8,52 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.net