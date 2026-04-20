Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsende in der Verlustzone

LUS-DAX im Fokus

Der LUS-DAX zeigte sich am Dienstag leichter.

Am Dienstag bewegte sich der LUS-DAX via XETRA letztendlich 1,00 Prozent schwächer bei 24.246,00 Punkten.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 24.226,50 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 24.603,50 Zählern.

LUS-DAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, bei 22.212,00 Punkten. Der LUS-DAX erreichte vor drei Monaten, am 21.01.2026, einen Stand von 24.867,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2025, wies der LUS-DAX einen Wert von 21.211,00 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 fiel der Index bereits um 1,30 Prozent. Bei 25.509,50 Punkten erreichte der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 21.861,50 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen derzeit Scout24 (+ 1,83 Prozent auf 72,40 EUR), RWE (+ 1,57 Prozent auf 58,26 EUR), Allianz (+ 1,41) Prozent auf 394,80 EUR), BASF (+ 1,12 Prozent auf 53,49 EUR) und Brenntag SE (+ 0,97 Prozent auf 60,38 EUR). Die Flop-Titel im LUS-DAX sind hingegen MTU Aero Engines (-5,80 Prozent auf 311,90 EUR), Beiersdorf (-3,46 Prozent auf 74,70 EUR), Bayer (-3,36 Prozent auf 39,97 EUR), Airbus SE (-3,33 Prozent auf 170,44 EUR) und Rheinmetall (-3,04 Prozent auf 1.431,00 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 7.301.423 Aktien gehandelt. Im LUS-DAX macht die Siemens-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 188,775 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Werte im Fokus

Die Porsche Automobil-Aktie verzeichnet mit 3,33 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Volkswagen (VW) vz lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,59 Prozent.

Redaktion finanzen.net