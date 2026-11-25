LUS-DAX-Entwicklung

So performte der LUS-DAX am Mittwoch zum Handelsende.

Zum Handelsschluss bewegte sich der LUS-DAX im XETRA-Handel 1,73 Prozent tiefer bei 24.744,00 Punkten.

Der Höchststand des LUS-DAX lag heute bei 25.155,00 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 24.680,00 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, lag der LUS-DAX-Kurs bei 25.150,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 25.08.2026, wurde der LUS-DAX mit 26.279,00 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 25.11.2025, bewegte sich der LUS-DAX bei 23.572,00 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 0,725 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des LUS-DAX bereits bei 27.000,00 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21.861,50 Punkten erreicht.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX

Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit Volkswagen (VW) vz (+ 4,62 Prozent auf 65,24 EUR), BMW (+ 3,72 Prozent auf 55,24 EUR), Heidelberg Materials (+ 3,18 Prozent auf 181,55 EUR), Beiersdorf (+ 2,23 Prozent auf 82,46 EUR) und Daimler Truck (+ 1,79 Prozent auf 40,86 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen derweil Infineon (-6,49 Prozent auf 40,90 EUR), Siemens Energy (-4,60 Prozent auf 112,46 EUR), Commerzbank (-3,88 Prozent auf 34,17 EUR), Siemens (-3,59 Prozent auf 245,50 EUR) und HOCHTIEF (-3,38 Prozent auf 325,60 EUR) unter Druck.

Die meistgehandelten Aktien im LUS-DAX

Im LUS-DAX ist die Infineon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 7.483.959 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den LUS-DAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 210,377 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Werte im Blick

In diesem Jahr präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,14 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,90 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion Finanzen.net