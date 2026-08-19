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Index-Bewegung

Handel in Frankfurt: MDAX am Donnerstagmittag mit Gewinnen

Handel in Frankfurt: MDAX am Donnerstagmittag mit Gewinnen

Der MDAX wagt sich am Donnerstagmittagnicht aus der Reserve.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AUMOVIO
35.85 EUR 0.25 EUR 0.70 %
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DWS Group GmbH & Co. KGaA
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Nemetschek SE
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Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
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Porsche Automobil Holding SE
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PUMA SE
24.89 EUR -0.88 EUR -3.41 %
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Salzgitter
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Sartorius AG Vz.
245.60 EUR 16.90 EUR 7.39 %
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thyssenkrupp AG
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WACKER CHEMIE AG
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Indizes
MDAX
31,849.04 EUR 26.57 EUR 0.08 %
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Am Donnerstag legt der MDAX um 12:09 Uhr via XETRA um 0,06 Prozent auf 31.841,40 Punkte zu. Der Börsenwert der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 352,870 Mrd. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,057 Prozent auf 31.840,66 Punkte an der Kurstafel, nach 31.822,47 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der MDAX bei 31.782,50 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 31.916,04 Punkten.

MDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche gab der MDAX bereits um 2,04 Prozent nach. Vor einem Monat, am 20.07.2026, lag der MDAX-Kurs bei 31.680,71 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.05.2026, wies der MDAX einen Wert von 31.857,74 Punkten auf. Der MDAX erreichte vor einem Jahr, am 20.08.2025, den Wert von 30.877,87 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 2,78 Prozent zu. Das MDAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 33.547,52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26.803,25 Punkten erreicht.

MDAX-Top-Flop-Liste

Die Gewinner-Aktien im MDAX sind aktuell Sartorius vz (+ 5,50 Prozent auf 247,60 EUR), Nemetschek SE (+ 3,36 Prozent auf 64,55 EUR), K+S (+ 2,50 Prozent auf 15,55 EUR), AUMOVIO (+ 2,11 Prozent auf 36,25 EUR) und DWS Group GmbH (+ 1,65 Prozent auf 74,05 EUR). Zu den schwächsten MDAX-Aktien zählen derweil Salzgitter (-4,47 Prozent auf 49,20 EUR), WACKER CHEMIE (-2,93 Prozent auf 89,50 EUR), PUMA SE (-2,39 Prozent auf 24,92 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-2,07 Prozent auf 94,70 EUR) und LANXESS (-2,01 Prozent auf 14,16 EUR).

MDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im MDAX weist die Lufthansa-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 755.808 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Porsche vz-Aktie mit 39,820 Mrd. Euro die dominierende Aktie im MDAX.

Fundamentaldaten der MDAX-Werte im Fokus

Die Porsche Automobil-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten. Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,39 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: FrankHH / Shutterstock.com

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05.08.26 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research

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