Handel in Frankfurt: MDAX in Rot

Index-Performance im Blick

11.11.26 12:25 Uhr

Der Handel in Frankfurt verläuft derzeit in ruhigen Bahnen.

Der MDAX gibt im XETRA-Handel um 12:08 Uhr um 0,13 Prozent auf 30.994,42 Punkte nach. Die Marktkapitalisierung der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 347,979 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,277 Prozent auf 31.120,43 Punkte an der Kurstafel, nach 31.034,35 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte heute sein Tageshoch bei 31.322,59 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 30.964,18 Punkten lag.

So entwickelt sich der MDAX auf Jahressicht

Auf Wochensicht legte der MDAX bereits um 1,22 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, wies der MDAX 29.989,90 Punkte auf. Der MDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 11.08.2026, den Wert von 32.224,89 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.11.2025, stand der MDAX bei 29.204,45 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 0,047 Prozent aufwärts. 33.547,52 Punkte markierten den Höchststand des MDAX im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26.803,25 Punkten markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im MDAX

Unter den stärksten Aktien im MDAX befinden sich derzeit AIXTRON SE (+ 6,55 Prozent auf 33,83 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 6,49 Prozent auf 50,90 EUR), Siltronic (+ 5,87 Prozent auf 56,80 EUR), Elmos Semiconductor (+ 1,95 Prozent auf 115,20 EUR) und WACKER CHEMIE (+ 1,87 Prozent auf 81,80 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind derweil AUTO1 (-3,91 Prozent auf 15,71 EUR), RENK (-3,84 Prozent auf 34,40 EUR), Fraport (-2,97 Prozent auf 68,65 EUR), PUMA SE (-2,35 Prozent auf 26,55 EUR) und Ströer SE (-2,10 Prozent auf 38,32 EUR).

MDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im MDAX weist die Lufthansa-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1.267.486 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 41,359 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die MDAX-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TUI-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,77 erwartet. Im Index bietet die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,44 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion Finanzen.net