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MDAX-Kursentwicklung

Handel in Frankfurt: MDAX legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein

19.05.26 17:57 Uhr
Handel in Frankfurt: MDAX legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein | finanzen.net

Der MDAX zeigte sich am Abend mit negativem Vorzeichen.

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Zum Handelsschluss tendierte der MDAX im XETRA-Handel 0,36 Prozent schwächer bei 31.327,75 Punkten. Insgesamt kommt der MDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 373,246 Mrd. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,253 Prozent auf 31.519,53 Punkte an der Kurstafel, nach 31.440,09 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des MDAX betrug 31.955,10 Punkte, das Tagestief hingegen 31.282,65 Zähler.

MDAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2026, wurde der MDAX auf 31.952,10 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 19.02.2026, wies der MDAX einen Stand von 31.479,01 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 19.05.2025, bewegte sich der MDAX bei 30.131,65 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 1,12 Prozent. In diesem Jahr erreichte der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 32.383,56 Punkten. Bei 26.803,25 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im MDAX

Die Top-Aktien im MDAX sind derzeit Nemetschek SE (+ 10,02 Prozent auf 65,90 EUR), HENSOLDT (+ 8,18 Prozent auf 79,62 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 6,44 Prozent auf 76,00 EUR), RENK (+ 4,04 Prozent auf 46,27 EUR) und flatexDEGIRO (+ 3,60 Prozent auf 31,04 EUR). Schwächer notieren im MDAX hingegen Ströer SE (-10,90 Prozent auf 34,50 EUR), Nordex (-7,05 Prozent auf 44,06 EUR), HOCHTIEF (-5,33 Prozent auf 461,60 EUR), Schaeffler (-4,29 Prozent auf 8,93 EUR) und Aurubis (-3,92 Prozent auf 191,20 EUR).

MDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im MDAX ist die Lufthansa-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 4.805.459 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 40,881 Mrd. Euro macht die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der MDAX-Werte

Die Aroundtown SA-Aktie verzeichnet mit 5,14 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,68 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: FrankHH / Shutterstock.com

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