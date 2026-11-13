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Index-Bewegung

Handel in Frankfurt: MDAX mittags in der Verlustzone

Handel in Frankfurt: MDAX mittags in der Verlustzone

MDAX-Handel aktuell.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AIXTRON SE
33.01 EUR -0.35 EUR -1.05 %
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Bilfinger SE
59.70 EUR -1.70 EUR -2.77 %
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CTS Eventim
61.55 EUR 4.10 EUR 7.14 %
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freenet AG
24.52 EUR -0.02 EUR -0.08 %
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FUCHS SE VZ
43.64 EUR -0.04 EUR -0.09 %
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IONOS
36.74 EUR 0.66 EUR 1.83 %
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JENOPTIK AG
36.80 EUR -0.88 EUR -2.34 %
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LANXESS AG
13.02 EUR -0.09 EUR -0.69 %
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Lufthansa AG
8.80 EUR 0.16 EUR 1.83 %
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Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
45.71 EUR 0.16 EUR 0.35 %
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SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
49.44 EUR -1.11 EUR -2.20 %
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thyssenkrupp AG
12.15 EUR -0.26 EUR -2.06 %
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TUI AG
7.59 EUR 0.03 EUR 0.34 %
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Indizes
MDAX
30,681.05 EUR -177.08 EUR -0.57 %
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Der MDAX fällt im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 0,38 Prozent auf 30.739,81 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 348,150 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,316 Prozent tiefer bei 30.760,68 Punkten in den Handel, nach 30.858,13 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des MDAX betrug 30.616,06 Punkte, das Tageshoch hingegen 30.763,04 Zähler.

MDAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der MDAX bislang Gewinne von 0,390 Prozent. Der MDAX erreichte vor einem Monat, am 13.10.2026, einen Stand von 30.020,49 Punkten. Der MDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 13.08.2026, den Wert von 32.264,86 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.11.2025, notierte der MDAX bei 29.610,57 Punkten.

Der Index fiel seit Jahresbeginn 2026 bereits um 0,774 Prozent. Der MDAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 33.547,52 Punkten. Bei 26.803,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im MDAX

Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen aktuell CTS Eventim (+ 2,50 Prozent auf 61,50 EUR), LANXESS (+ 1,82 Prozent auf 13,44 EUR), IONOS (+ 1,49 Prozent auf 36,70 EUR), FUCHS SE VZ (+ 0,73 Prozent auf 44,30 EUR) und freenet (+ 0,66 Prozent auf 24,58 EUR). Schwächer notieren im MDAX hingegen JENOPTIK (-2,38 Prozent auf 36,88 EUR), thyssenkrupp (-2,21 Prozent auf 12,17 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-2,08 Prozent auf 49,40 EUR), Bilfinger SE (-2,07 Prozent auf 59,15 EUR) und AIXTRON SE (-1,96 Prozent auf 33,05 EUR).

MDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im MDAX ist die Lufthansa-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1.331.592 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie macht im MDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 40,899 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der MDAX-Mitglieder im Blick

2027 präsentiert die TUI-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Was die Dividendenrendite angeht, ist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,17 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: FrankHH / Shutterstock.com

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10.11.26 Lufthansa Sector Perform RBC Capital Markets
06.11.26 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
06.11.26 Lufthansa Equal Weight Barclays Capital
05.11.26 Lufthansa Underweight Barclays Capital
05.11.26 Lufthansa Sell Goldman Sachs Group Inc.

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