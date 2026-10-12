Handel in Frankfurt: MDAX notiert zum Handelsende im Plus

MDAX-Performance

12.10.26 17:57 Uhr

Der MDAX ging im Plus aus dem Montagshandel.

Am Montag ging es im MDAX via XETRA zum Handelsende um 0,25 Prozent auf 30.064,92 Punkte nach oben. Damit sind die im MDAX enthaltenen Werte 333,177 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,223 Prozent auf 30.056,77 Punkte an der Kurstafel, nach 29.989,90 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des MDAX lag am Montag bei 30.008,60 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 30.188,82 Punkten erreichte.

So bewegt sich der MDAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, den Wert von 31.663,79 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, den Wert von 31.919,45 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, verzeichnete der MDAX einen Stand von 30.250,03 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 fiel der Index bereits um 2,95 Prozent zurück. 33.547,52 Punkte markierten den Höchststand des MDAX im laufenden Jahr. Das Jahrestief steht hingegen bei 26.803,25 Zählern.

Gewinner und Verlierer im MDAX

Die Top-Aktien im MDAX sind derzeit HENSOLDT (+ 5,80 Prozent auf 80,64 EUR), AUTO1 (+ 4,29 Prozent auf 17,26 EUR), Nemetschek SE (+ 4,08 Prozent auf 70,15 EUR), Nordex (+ 3,90 Prozent auf 36,80 EUR) und TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 3,46 Prozent auf 77,70 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen derweil Aroundtown SA (-5,74 Prozent auf 1,40 EUR), Siltronic (-5,05 Prozent auf 75,20 EUR), K+S (-4,92 Prozent auf 13,91 EUR), Elmos Semiconductor (-4,24 Prozent auf 140,00 EUR) und LANXESS (-3,78 Prozent auf 12,21 EUR).

Diese MDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im MDAX ist die Lufthansa-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 3.571.897 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im MDAX weist die Porsche vz-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 37,392 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der MDAX-Mitglieder

Unter den MDAX-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 3,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,07 Prozent bei der freenet-Aktie an.

Redaktion finanzen.net