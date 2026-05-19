DAX24.737 +1,4%Est505.976 +2,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,8600 +1,7%Nas26.200 +1,3%Bitcoin66.593 +0,6%Euro1,1628 +0,2%Öl105,4 -5,0%Gold4.533 +1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 SAP 716460 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Lufthansa 823212 Micron Technology 869020 Microsoft 870747 NEL ASA A0B733 Amazon 906866 Deutsche Bank 514000 Commerzbank CBK100 Intel 855681
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Warten auf NVIDIA-Bilanz: DAX beendet Handel weit im Plus -- Ölpreise sinken -- EU-Einigung: USA bekommen Zollvorteile -- BASF, CSG, Cerebras, Chip-Aktien, OHB, BYD, Siemens Energy, RENK im Fokus
Top News
Experten schlagen Alarm: Könnte der Ölmarkt schon im Juni kippen? Experten schlagen Alarm: Könnte der Ölmarkt schon im Juni kippen?
Index-Hugging entlarvt: Wo der aktive Anstrich den passiven Kern verdeckt Index-Hugging entlarvt: Wo der aktive Anstrich den passiven Kern verdeckt
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
MDAX im Fokus

Handel in Frankfurt: MDAX präsentiert sich zum Handelsende fester

20.05.26 17:57 Uhr
Handel in Frankfurt: MDAX präsentiert sich zum Handelsende fester | finanzen.net

Der MDAX stieg zum Handelsschluss.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AIXTRON SE
52,36 EUR 1,62 EUR 3,19%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Aroundtown SA
2,55 EUR 0,09 EUR 3,66%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Evonik AG
17,02 EUR -0,40 EUR -2,30%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
freenet AG
26,16 EUR -0,40 EUR -1,51%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
HENSOLDT
86,78 EUR 7,14 EUR 8,97%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
HOCHTIEF AG
483,20 EUR 25,80 EUR 5,64%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
K+S AG
14,53 EUR -0,21 EUR -1,42%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
LANXESS AG
17,32 EUR -0,68 EUR -3,78%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Lufthansa AG
7,87 EUR 0,14 EUR 1,76%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Nordex AG
42,98 EUR -1,44 EUR -3,24%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
45,06 EUR 0,57 EUR 1,28%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
45,00 EUR -2,60 EUR -5,46%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Salzgitter
53,90 EUR -2,10 EUR -3,75%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
TAG Immobilien AG
14,28 EUR -0,07 EUR -0,49%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
TKMS thyssenkrupp Marine Systems
79,80 EUR 3,60 EUR 4,72%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
MDAX
31.857,7 PKT 526,0 PKT 1,68%
Charts|News|Analysen

Am Mittwoch notierte der MDAX via XETRA letztendlich 1,62 Prozent stärker bei 31.838,46 Punkten. Die MDAX-Mitglieder sind damit 371,540 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der MDAX 0,056 Prozent leichter bei 31.314,21 Punkten, nach 31.331,71 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des MDAX betrug 31.296,85 Punkte, das Tageshoch hingegen 32.042,15 Zähler.

MDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der MDAX bislang ein Plus von 2,11 Prozent. Noch vor einem Monat, am 20.04.2026, erreichte der MDAX einen Wert von 31.505,32 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.02.2026, wies der MDAX einen Stand von 31.823,39 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 20.05.2025, verzeichnete der MDAX einen Wert von 30.550,83 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 2,77 Prozent nach oben. Bei 32.383,56 Punkten schaffte es der MDAX bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26.803,25 Punkten registriert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im MDAX

Unter den stärksten Aktien im MDAX befinden sich aktuell HENSOLDT (+ 10,27 Prozent auf 87,80 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 5,39 Prozent auf 80,10 EUR), AIXTRON SE (+ 5,04 Prozent auf 52,52 EUR), Salzgitter (+ 4,51 Prozent auf 56,75 EUR) und HOCHTIEF (+ 4,29 Prozent auf 481,40 EUR). Die Flop-Titel im MDAX sind hingegen LANXESS (-4,93 Prozent auf 16,96 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-2,80 Prozent auf 46,44 EUR), Evonik (-2,42 Prozent auf 16,93 EUR), Nordex (-2,09 Prozent auf 43,14 EUR) und K+S (-2,08 Prozent auf 14,56 EUR).

Diese MDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das Handelsvolumen der Lufthansa-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. 4.955.024 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im MDAX macht die Porsche vz-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 39,164 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Werte im Fokus

Im MDAX hat die Aroundtown SA-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,69 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: FrankHH / Shutterstock.com

Nachrichten zu Lufthansa AG

DatumMeistgelesen

Analysen zu Lufthansa AG

DatumRatingAnalyst
13.05.2026Lufthansa HoldDeutsche Bank AG
08.05.2026Lufthansa UnderweightBarclays Capital
07.05.2026Lufthansa HaltenDZ BANK
07.05.2026Lufthansa HoldDeutsche Bank AG
07.05.2026Lufthansa Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
06.05.2026Lufthansa BuyUBS AG
27.03.2026Lufthansa BuyUBS AG
13.03.2026Lufthansa BuyUBS AG
10.12.2025Lufthansa BuyUBS AG
18.11.2025Lufthansa BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
13.05.2026Lufthansa HoldDeutsche Bank AG
07.05.2026Lufthansa HaltenDZ BANK
07.05.2026Lufthansa HoldDeutsche Bank AG
07.05.2026Lufthansa Market-PerformBernstein Research
07.05.2026Lufthansa NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
08.05.2026Lufthansa UnderweightBarclays Capital
20.03.2026Lufthansa SellGoldman Sachs Group Inc.
06.03.2026Lufthansa UnderweightBarclays Capital
03.03.2026Lufthansa UnderweightBarclays Capital
14.01.2026Lufthansa UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Lufthansa AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen