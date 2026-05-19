Handel in Frankfurt: MDAX präsentiert sich zum Handelsende fester

MDAX im Fokus

Der MDAX stieg zum Handelsschluss.

Am Mittwoch notierte der MDAX via XETRA letztendlich 1,62 Prozent stärker bei 31.838,46 Punkten. Die MDAX-Mitglieder sind damit 371,540 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der MDAX 0,056 Prozent leichter bei 31.314,21 Punkten, nach 31.331,71 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des MDAX betrug 31.296,85 Punkte, das Tageshoch hingegen 32.042,15 Zähler.

MDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der MDAX bislang ein Plus von 2,11 Prozent. Noch vor einem Monat, am 20.04.2026, erreichte der MDAX einen Wert von 31.505,32 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.02.2026, wies der MDAX einen Stand von 31.823,39 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 20.05.2025, verzeichnete der MDAX einen Wert von 30.550,83 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 2,77 Prozent nach oben. Bei 32.383,56 Punkten schaffte es der MDAX bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26.803,25 Punkten registriert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im MDAX

Unter den stärksten Aktien im MDAX befinden sich aktuell HENSOLDT (+ 10,27 Prozent auf 87,80 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 5,39 Prozent auf 80,10 EUR), AIXTRON SE (+ 5,04 Prozent auf 52,52 EUR), Salzgitter (+ 4,51 Prozent auf 56,75 EUR) und HOCHTIEF (+ 4,29 Prozent auf 481,40 EUR). Die Flop-Titel im MDAX sind hingegen LANXESS (-4,93 Prozent auf 16,96 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-2,80 Prozent auf 46,44 EUR), Evonik (-2,42 Prozent auf 16,93 EUR), Nordex (-2,09 Prozent auf 43,14 EUR) und K+S (-2,08 Prozent auf 14,56 EUR).

Diese MDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das Handelsvolumen der Lufthansa-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. 4.955.024 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im MDAX macht die Porsche vz-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 39,164 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Werte im Fokus

Im MDAX hat die Aroundtown SA-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,69 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net