Handel in Frankfurt: MDAX startet mit Verlusten

Index im Blick

Der MDAX setzt am Morgen nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.

Am Montag fällt der MDAX um 09:11 Uhr via XETRA um 0,11 Prozent auf 30.666,01 Punkte zurück. Damit kommen die im MDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 345,146 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,022 Prozent schwächer bei 30.693,08 Punkten in den Handel, nach 30.699,96 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des MDAX betrug 30.720,50 Punkte, das Tagestief hingegen 30.659,15 Zähler.

MDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Der MDAX wurde vor einem Monat, am 16.10.2026, mit 30.656,65 Punkten bewertet. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, wurde der MDAX auf 32.464,39 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, mit 29.412,36 Punkten bewertet.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 1,01 Prozent nach unten. Das MDAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 33.547,52 Punkten. Bei 26.803,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

MDAX-Tops und -Flops

Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich derzeit RENK (+ 1,47 Prozent auf 33,24 EUR), freenet (+ 1,23 Prozent auf 24,74 EUR), CTS Eventim (+ 1,07 Prozent auf 61,65 EUR), HELLA GmbH (+ 1,06 Prozent auf 66,90 EUR) und WACKER CHEMIE (+ 1,05 Prozent auf 81,55 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind derweil Siltronic (-2,55 Prozent auf 53,60 EUR), Salzgitter (-2,54 Prozent auf 48,28 EUR), AIXTRON SE (-2,05 Prozent auf 31,48 EUR), Aurubis (-1,80 Prozent auf 136,20 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-1,37 Prozent auf 47,64 EUR).

Die teuersten Konzerne im MDAX

Im MDAX ist die Lufthansa-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 191.741 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 40,517 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert.

MDAX-Fundamentaldaten

Die TUI-Aktie verzeichnet mit 5,55 2027 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Mit 8,17 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net