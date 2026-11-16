DAX 26.769 +0,1%ESt50 6.384 -0,0%MSCI World 4.852 -0,4%Top 10 Crypto 8,55 -6,7%Nas 25.136 -0,9%Bitcoin 58.282 -1,5%Euro 1,1022 -0,0%Öl 95,1 -0,7%Gold 3.857 -0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...
Index im Blick

Handel in Frankfurt: MDAX startet mit Verlusten

Handel in Frankfurt: MDAX startet mit Verlusten

Der MDAX setzt am Morgen nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AIXTRON SE
31.62 EUR -0.80 EUR -2.47 %
Charts | News | Analysen
Aurubis
137.90 EUR 0.00 EUR 0.0 %
Charts | News | Analysen
CTS Eventim
62.05 EUR 0.80 EUR 1.31 %
Charts | News | Analysen
freenet AG
24.70 EUR 0.32 EUR 1.31 %
Charts | News | Analysen
HELLA GmbH & Co. KGaA
66.70 EUR 1.80 EUR 2.77 %
Charts | News | Analysen
Lufthansa AG
8.83 EUR 0.04 EUR 0.46 %
Charts | News | Analysen
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
45.10 EUR -0.42 EUR -0.92 %
Charts | News | Analysen
RENK
33.72 EUR 0.59 EUR 1.77 %
Charts | News | Analysen
Salzgitter
49.50 EUR -0.50 EUR -1.00 %
Charts | News | Analysen
Siltronic AG
53.95 EUR -1.05 EUR -1.91 %
Charts | News | Analysen
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
48.30 EUR -0.32 EUR -0.66 %
Charts | News | Analysen
thyssenkrupp AG
12.04 EUR -0.09 EUR -0.70 %
Charts | News | Analysen
TUI AG
7.51 EUR 0.00 EUR 0.0 %
Charts | News | Analysen
WACKER CHEMIE AG
81.45 EUR 1.00 EUR 1.24 %
Charts | News | Analysen
Indizes
MDAX
30,698.88 EUR -1.08 EUR 0 %
News | Analysen

Am Montag fällt der MDAX um 09:11 Uhr via XETRA um 0,11 Prozent auf 30.666,01 Punkte zurück. Damit kommen die im MDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 345,146 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,022 Prozent schwächer bei 30.693,08 Punkten in den Handel, nach 30.699,96 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des MDAX betrug 30.720,50 Punkte, das Tagestief hingegen 30.659,15 Zähler.

MDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Der MDAX wurde vor einem Monat, am 16.10.2026, mit 30.656,65 Punkten bewertet. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, wurde der MDAX auf 32.464,39 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, mit 29.412,36 Punkten bewertet.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 1,01 Prozent nach unten. Das MDAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 33.547,52 Punkten. Bei 26.803,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

MDAX-Tops und -Flops

Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich derzeit RENK (+ 1,47 Prozent auf 33,24 EUR), freenet (+ 1,23 Prozent auf 24,74 EUR), CTS Eventim (+ 1,07 Prozent auf 61,65 EUR), HELLA GmbH (+ 1,06 Prozent auf 66,90 EUR) und WACKER CHEMIE (+ 1,05 Prozent auf 81,55 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind derweil Siltronic (-2,55 Prozent auf 53,60 EUR), Salzgitter (-2,54 Prozent auf 48,28 EUR), AIXTRON SE (-2,05 Prozent auf 31,48 EUR), Aurubis (-1,80 Prozent auf 136,20 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-1,37 Prozent auf 47,64 EUR).

Die teuersten Konzerne im MDAX

Im MDAX ist die Lufthansa-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 191.741 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 40,517 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert.

MDAX-Fundamentaldaten

Die TUI-Aktie verzeichnet mit 5,55 2027 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Mit 8,17 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: FrankHH / Shutterstock.com

Aktuelle Lufthansa Aktie News

Werbung

Lufthansa Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Lufthansa nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
10.11.26 Lufthansa Sector Perform RBC Capital Markets
06.11.26 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
06.11.26 Lufthansa Equal Weight Barclays Capital
05.11.26 Lufthansa Underweight Barclays Capital
05.11.26 Lufthansa Sell Goldman Sachs Group Inc.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.