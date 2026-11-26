MDAX-Performance im Fokus

Der MDAX notiert derzeit im Plus.

Um 12:09 Uhr bewegt sich der MDAX im XETRA-Handel 2,14 Prozent stärker bei 29.206,57 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 325,716 Mrd. Euro wert. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 1,20 Prozent auf 28.937,84 Punkte an der Kurstafel, nach 28.595,47 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 29.267,76 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 28.937,84 Punkten verzeichnete.

MDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht kletterte der MDAX bereits um 1,35 Prozent. Noch vor einem Monat, am 26.10.2026, bewegte sich der MDAX bei 30.287,68 Punkten. Der MDAX wurde vor drei Monaten, am 26.08.2026, mit 32.521,35 Punkten bewertet. Der MDAX lag vor einem Jahr, am 26.11.2025, bei 29.220,00 Punkten.

Der Index gab seit Jahresbeginn 2026 bereits um 5,72 Prozent nach. In diesem Jahr schaffte es der MDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 33.547,52 Punkten. 26.803,25 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im MDAX

Unter den Top-Aktien im MDAX befinden sich aktuell Aroundtown SA (+ 6,37 Prozent auf 1,77 EUR), Elmos Semiconductor (+ 5,79 Prozent auf 98,60 EUR), JENOPTIK (+ 5,53 Prozent auf 33,20 EUR), DEUTZ (+ 5,26 Prozent auf 8,00 EUR) und CTS Eventim (+ 4,40 Prozent auf 65,20 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind derweil TUI (-0,29 Prozent auf 6,80 EUR), Lufthansa (+ 0,14 Prozent auf 8,71 EUR), Talanx (+ 0,15 Prozent auf 132,70 EUR), Delivery Hero (+ 0,16 Prozent auf 36,64 EUR) und Evonik (+ 0,22 Prozent auf 18,55 EUR).

MDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im MDAX ist die Aroundtown SA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 973.070 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 39,583 Mrd. Euro weist die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der MDAX-Titel im Blick

Die TUI-Aktie weist 2027 laut FactSet-Schätzung mit 5,14 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,12 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion Finanzen.net