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MDAX im Fokus

Handel in Frankfurt: MDAX zum Handelsstart mit Gewinnen

15.06.26 09:28 Uhr
Handel in Frankfurt: MDAX zum Handelsstart mit Gewinnen | finanzen.net

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt morgens.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Aroundtown SA
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AUTO1
23,90 EUR 0,86 EUR 3,73%
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Bilfinger SE
83,75 EUR 4,15 EUR 5,21%
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DEUTZ AG
9,54 EUR 0,33 EUR 3,58%
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DWS Group GmbH & Co. KGaA
60,80 EUR 0,20 EUR 0,33%
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Evonik AG
15,89 EUR 0,05 EUR 0,32%
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freenet AG
26,00 EUR -0,08 EUR -0,31%
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HENSOLDT
76,00 EUR 0,56 EUR 0,74%
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KION GROUP AG
38,96 EUR 2,03 EUR 5,50%
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Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
50,06 EUR 0,97 EUR 1,98%
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RENK
45,87 EUR -1,52 EUR -3,21%
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Indizes
MDAX
33.000,6 PKT 917,5 PKT 2,86%
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Um 09:09 Uhr geht es im MDAX im XETRA-Handel um 2,54 Prozent aufwärts auf 32.899,46 Punkte. Damit sind die im MDAX enthaltenen Werte 377,055 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart standen Gewinne von 1,74 Prozent auf 32.640,67 Punkte an der Kurstafel, nach 32.083,10 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 32.902,34 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 32.640,67 Punkten verzeichnete.

MDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Der MDAX wurde vor einem Monat, am 15.05.2026, mit 31.365,17 Punkten bewertet. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, erreichte der MDAX einen Stand von 28.819,46 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.06.2025, verzeichnete der MDAX einen Wert von 29.742,09 Punkten.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 6,20 Prozent zu. Der MDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 33.547,52 Punkten. Bei 26.803,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Aufsteiger und Absteiger im MDAX

Die Top-Aktien im MDAX sind derzeit KION GROUP (+ 6,57 Prozent auf 39,73 EUR), DEUTZ (+ 6,43 Prozent auf 9,69 EUR), TUI (+ 6,16 Prozent auf 7,52 EUR), Bilfinger SE (+ 5,72 Prozent auf 84,15 EUR) und AUTO1 (+ 5,57 Prozent auf 24,62 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind derweil DWS Group GmbH (-0,99 Prozent auf 60,20 EUR), HENSOLDT (-0,61 Prozent auf 75,16 EUR), RENK (-0,49 Prozent auf 45,99 EUR), Delivery Hero (-0,43 Prozent auf 37,48 EUR) und Evonik (+ 0,13 Prozent auf 15,89 EUR).

Die meistgehandelten MDAX-Aktien

Aktuell weist die TUI-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. 1.571.943 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im MDAX macht die Porsche vz-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 43,951 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die MDAX-Mitglieder auf

Die Aroundtown SA-Aktie hat mit 5,97 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX inne. Die freenet-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,72 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: FrankHH / Shutterstock.com

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