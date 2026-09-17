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Index im Blick

Handel in Frankfurt: MDAX zum Start stärker

Handel in Frankfurt: MDAX zum Start stärker

Der MDAX setzt seinen Aufwärtstrend auch am Donnerstagmorgen fort und verbucht erneut Gewinne.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AUMOVIO
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Um 09:11 Uhr tendiert der MDAX im XETRA-Handel 0,39 Prozent fester bei 31.397,40 Punkten. An der Börse sind die im MDAX enthaltenen Werte damit 348,214 Mrd. Euro wert. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,386 Prozent auf 31.397,44 Punkte an der Kurstafel, nach 31.276,77 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 31.481,81 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 31.342,27 Punkten.

So entwickelt sich der MDAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht sank der MDAX bereits um 0,463 Prozent. Vor einem Monat, am 17.08.2026, wurde der MDAX auf 32.356,98 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 17.06.2026, verzeichnete der MDAX einen Stand von 32.855,82 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.09.2025, wurde der MDAX mit 30.217,38 Punkten gehandelt.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 1,35 Prozent nach oben. Das MDAX-Jahreshoch beträgt derzeit 33.547,52 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 26.803,25 Zähler.

MDAX-Top-Flop-Liste

Die stärksten Einzelwerte im MDAX sind derzeit Nemetschek SE (+ 3,10 Prozent auf 61,45 EUR), Schaeffler (+ 1,90 Prozent auf 6,99 EUR), DEUTZ (+ 1,89 Prozent auf 11,84 EUR), HENSOLDT (+ 1,77 Prozent auf 79,16 EUR) und AUMOVIO (+ 1,77 Prozent auf 37,35 EUR). Die Flop-Titel im MDAX sind hingegen Bilfinger SE (-24,29 Prozent auf 57,20 EUR), Evonik (-1,02 Prozent auf 17,39 EUR), WACKER CHEMIE (-1,02 Prozent auf 87,75 EUR), K+S (-0,60 Prozent auf 16,57 EUR) und LANXESS (-0,37 Prozent auf 13,54 EUR).

Blick in den MDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die Bilfinger SE-Aktie aufweisen. 183.841 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 40,590 Mrd. Euro macht die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

MDAX-Fundamentaldaten im Blick

2026 verzeichnet die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Die freenet-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,16 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: FrankHH / Shutterstock.com

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01.09.26 DEUTZ Buy Warburg Research
27.08.26 DEUTZ Kaufen DZ BANK
06.08.26 DEUTZ Kaufen DZ BANK
06.08.26 DEUTZ Buy Warburg Research
10.07.26 DEUTZ Buy Warburg Research

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