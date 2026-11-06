Handel in Frankfurt: SDAX am Freitagmittag in Rot

SDAX-Performance

06.11.26 12:25 Uhr

Der SDAX verliert am Freitagmittag an Wert.

Der SDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 12:08 Uhr um 0,84 Prozent leichter bei 17.874,62 Punkten. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 91,510 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,660 Prozent auf 17.907,11 Punkte an der Kurstafel, nach 18.026,06 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 18.053,07 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 17.814,99 Zählern.

SDAX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der SDAX bislang ein Minus von 1,08 Prozent. Noch vor einem Monat, am 06.10.2026, wies der SDAX einen Wert von 18.384,81 Punkten auf. Der SDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 06.08.2026, den Stand von 18.564,81 Punkten. Der SDAX stand noch vor einem Jahr, am 06.11.2025, bei 15.932,76 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 2,99 Prozent nach oben. Bei 19.325,96 Punkten markierte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 15.733,78 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im SDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen aktuell SMA Solar (+ 4,42 Prozent auf 51,25 EUR), SGL Carbon SE (+ 3,55 Prozent auf 4,97 EUR), JOST Werke (+ 3,11 Prozent auf 59,60 EUR), Energiekontor (+ 2,77 Prozent auf 24,15 EUR) und SAF-HOLLAND SE (+ 2,59 Prozent auf 21,80 EUR). Die Verlierer im SDAX sind hingegen HelloFresh (-4,86 Prozent auf 3,17 EUR), ATOSS Software (-3,74 Prozent auf 90,10 EUR), Douglas (-3,47 Prozent auf 8,06 EUR), Stabilus SE (-3,46 Prozent auf 15,62 EUR) und Ottobock (-3,18 Prozent auf 47,15 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SDAX auf

Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die HelloFresh-Aktie aufweisen. 629.659 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die 1&1-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 5,213 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 2,37 zu Buche schlagen. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,64 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion Finanzen.net