Handel in Frankfurt: SDAX am Mittwochmittag mit grünem Vorzeichen

SDAX-Marktbericht

14.10.26 12:26 Uhr

Der SDAX verzeichnet heute Kursgewinne.

Um 12:08 Uhr springt der SDAX im XETRA-Handel um 1,45 Prozent auf 18.330,62 Punkte an. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 90,633 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,359 Prozent auf 18.132,76 Punkte an der Kurstafel, nach 18.067,85 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SDAX lag heute bei 18.119,98 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 18.336,49 Punkten erreichte.

SDAX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der SDAX bislang einen Gewinn von 1,03 Prozent. Vor einem Monat, am 14.09.2026, wurde der SDAX mit 18.182,00 Punkten berechnet. Der SDAX notierte noch vor drei Monaten, am 14.07.2026, bei 18.179,57 Punkten. Vor einem Jahr, am 14.10.2025, lag der SDAX noch bei 16.998,90 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 5,62 Prozent zu Buche. Bei 19.325,96 Punkten verzeichnete der SDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15.733,78 Punkten erreicht.

Tops und Flops im SDAX

Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind aktuell EVOTEC SE (+ 7,36 Prozent auf 2,62 EUR), OHB SE (+ 5,12 Prozent auf 164,40 EUR), Grand City Properties (+ 5,02 Prozent auf 6,91 EUR), FRIEDRICH VORWERK (+ 4,98 Prozent auf 68,45 EUR) und MBB SE (+ 4,17 Prozent auf 184,80 EUR). Unter Druck stehen im SDAX derweil PNE (-17,04 Prozent auf 5,89 EUR), Deutsche Euroshop (-1,42 Prozent auf 15,28 EUR), Südzucker (-1,29 Prozent auf 12,28 EUR), LPKF Laser Electronics (-0,75 Prozent auf 13,20 EUR) und Energiekontor (-0,62 Prozent auf 24,00 EUR).

Blick in den SDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im SDAX ist die EVOTEC SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 770.603 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die 1&1-Aktie mit 4,991 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SDAX.

Dieses KGV weisen die SDAX-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier soll ein KGV von 1,55 zu Buche schlagen. Mit 8,68 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Grand City Properties-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net