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Handel in Frankfurt: SDAX beendet die Sitzung im Minus

10.06.26 17:57 Uhr
Handel in Frankfurt: SDAX beendet die Sitzung im Minus | finanzen.net

Der SDAX notierte schlussendlich im negativen Bereich.

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Zum Handelsende fiel der SDAX im XETRA-Handel um 0,57 Prozent auf 17.922,29 Punkte zurück. Der Börsenwert der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 90,023 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,028 Prozent auf 18.030,00 Punkte an der Kurstafel, nach 18.024,89 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SDAX lag heute bei 18.057,44 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 17.758,33 Punkten erreichte.

SDAX-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der SDAX bislang einen Verlust von 1,84 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, stand der SDAX bei 18.628,53 Punkten. Der SDAX erreichte vor drei Monaten, am 10.03.2026, den Wert von 17.316,11 Punkten. Der SDAX stand noch vor einem Jahr, am 10.06.2025, bei 17.071,83 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 3,26 Prozent nach oben. Aktuell liegt der SDAX bei einem Jahreshoch von 19.325,96 Punkten. Bei 15.733,78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Gewinner und Verlierer im SDAX

Zu den Top-Aktien im SDAX zählen aktuell Fielmann (+ 6,14 Prozent auf 44,05 EUR), Heidelberger Druckmaschinen (+ 5,97 Prozent auf 1,44 EUR), PATRIZIA SE (+ 3,31 Prozent auf 7,80 EUR), Grand City Properties (+ 2,42 Prozent auf 8,90 EUR) und 1&1 (+ 2,09 Prozent auf 24,45 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind derweil Elmos Semiconductor (-5,67 Prozent auf 159,60 EUR), SFC Energy (-4,82 Prozent auf 18,94 EUR), Nagarro SE (-4,66 Prozent auf 36,02 EUR), SMA Solar (-4,42 Prozent auf 49,08 EUR) und secunet Security Networks (-4,20 Prozent auf 182,60 EUR).

Die teuersten Konzerne im SDAX

Die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 2.395.050 Aktien gehandelt. Die 1&1-Aktie sticht im SDAX mit einer Marktkapitalisierung von 4,413 Mrd. Euro heraus.

SDAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Im SDAX verzeichnet die Mutares-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index verzeichnet die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,81 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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