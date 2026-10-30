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SDAX im Fokus

Handel in Frankfurt: SDAX beendet die Sitzung im Minus

Handel in Frankfurt: SDAX beendet die Sitzung im Minus

Der SDAX bewegte sich letztendlich auf rotem Terrain.

Werte in diesem Artikel
Aktien
1&1 AG
23.85 EUR -0.05 EUR -0.21 %
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ATOSS Software AG
91.20 EUR -0.90 EUR -0.98 %
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Basler AG
23.25 EUR 1.70 EUR 7.89 %
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Deutsche Euroshop AG
15.74 EUR 0.06 EUR 0.38 %
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Douglas AG
7.58 EUR -0.03 EUR -0.39 %
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Energiekontor AG
22.75 EUR -0.25 EUR -1.09 %
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HAMBORNER REIT
3.98 EUR -0.03 EUR -0.75 %
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Heidelberger Druckmaschinen AG
1.15 EUR -0.04 EUR -3.69 %
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KWS SAAT SE & Co. KGaA
65.80 EUR -0.10 EUR -0.15 %
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LPKF Laser & Electronics AG
10.20 EUR -0.80 EUR -7.27 %
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Mutares
26.60 EUR -0.35 EUR -1.30 %
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OHB SE
221.50 EUR -23.50 EUR -9.59 %
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PVA TePla AG
30.90 EUR -0.86 EUR -2.71 %
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SGL Carbon SE
5.46 EUR 0.06 EUR 1.11 %
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tonies
13.72 EUR 0.16 EUR 1.18 %
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Indizes
SDAX
18,056.13 EUR -362.37 EUR -1.97 %
News | Analysen

Der SDAX bewegte sich im XETRA-Handel zum Handelsende um 2,02 Prozent schwächer bei 18.046,98 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 91,908 Mrd. Euro wert. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0,161 Prozent auf 18.388,85 Punkte an der Kurstafel, nach 18.418,50 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 18.021,67 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18.388,85 Zählern.

So bewegt sich der SDAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der SDAX bislang ein Minus von 0,590 Prozent. Vor einem Monat, am 30.09.2026, wies der SDAX 18.430,47 Punkte auf. Der SDAX erreichte vor drei Monaten, am 30.07.2026, den Wert von 18.462,31 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 30.10.2025, wies der SDAX einen Wert von 16.855,85 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 3,98 Prozent aufwärts. Bei 19.325,96 Punkten schaffte es der SDAX bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15.733,78 Zählern erreicht.

Top- und Flop-Aktien im SDAX

Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind aktuell ATOSS Software (+ 2,61 Prozent auf 94,30 EUR), Energiekontor (+ 2,40 Prozent auf 23,50 EUR), Douglas (+ 1,31 Prozent auf 7,74 EUR), tonies (+ 1,18 Prozent auf 13,74 EUR) und Deutsche Euroshop (+ 1,01 Prozent auf 16,04 EUR). Unter den schwächsten SDAX-Aktien befinden sich derweil LPKF Laser Electronics (-8,48 Prozent auf 10,25 EUR), OHB SE (-8,20 Prozent auf 224,00 EUR), SGL Carbon SE (-8,18 Prozent auf 5,00 EUR), PVA TePla (-7,70 Prozent auf 29,72 EUR) und Basler (-7,16 Prozent auf 22,70 EUR).

Die teuersten Unternehmen im SDAX

Das Handelsvolumen der Heidelberger Druckmaschinen-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 1.588.414 Aktien gehandelt. Die 1&1-Aktie macht im SDAX mit 5,086 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der SDAX-Werte

Im SDAX weist die Mutares-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,34 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die HAMBORNER REIT-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,67 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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Datum Rating Analyst
29.10.26 OHB SE Buy Jefferies & Company Inc.
27.10.26 OHB SE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.10.26 OHB SE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.09.26 OHB SE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.09.26 OHB SE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

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