Handel in Frankfurt: SDAX liegt letztendlich im Plus

Index-Performance

13.08.26 17:57 Uhr

Der SDAX schloss den Donnerstagshandel im Plus ab.

Der SDAX stieg im XETRA-Handel schlussendlich um 0,23 Prozent auf 18.545,87 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 94,065 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,518 Prozent stärker bei 18.598,53 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 18.502,64 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 18.679,22 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 18.545,87 Einheiten.

SDAX-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht fiel der SDAX bereits um 0,826 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 13.07.2026, wurde der SDAX mit 18.286,12 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 13.05.2026, wurde der SDAX mit 18.221,16 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 13.08.2025, lag der SDAX-Kurs bei 17.073,11 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 6,86 Prozent zu. Bei 19.325,96 Punkten markierte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15.733,78 Zählern registriert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX

Die Top-Aktien im SDAX sind aktuell Vincorion (+ 9,90 Prozent auf 21,21 EUR), INDUS (+ 7,17 Prozent auf 32,90 EUR), secunet Security Networks (+ 6,15 Prozent auf 196,80 EUR), GFT SE (+ 5,45 Prozent auf 23,20 EUR) und Douglas (+ 3,87 Prozent auf 8,33 EUR). Schwächer notieren im SDAX derweil EVOTEC SE (-7,84 Prozent auf 3,55 EUR), Energiekontor (-6,67 Prozent auf 32,20 EUR), LPKF Laser Electronics (-4,56 Prozent auf 15,70 EUR), PNE (-3,38 Prozent auf 7,44 EUR) und HelloFresh (-3,00 Prozent auf 3,33 EUR).

Welche SDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die HelloFresh-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 2.464.973 Aktien gehandelt. Die OHB SE-Aktie weist im SDAX mit 5,121 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die SDAX-Werte

Die Mutares-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,35 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten inne. Mit 7,70 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net