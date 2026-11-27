SDAX-Performance

Aktuell zeigen sich die Anleger in Frankfurt zuversichtlich.

Der SDAX erhöht sich im XETRA-Handel um 15:39 Uhr um 0,44 Prozent auf 17.316,63 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 85,182 Mrd. Euro. In den Handel ging der SDAX 0,281 Prozent höher bei 17.289,15 Punkten, nach 17.240,68 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 17.289,15 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 17.490,83 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der SDAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den SDAX bereits um 3,02 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 27.10.2026, lag der SDAX noch bei 18.373,06 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.08.2026, notierte der SDAX bei 18.952,55 Punkten. Der SDAX stand vor einem Jahr, am 27.11.2025, bei 16.540,29 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 0,225 Prozent nach unten. Der SDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 19.325,96 Punkten. Bei 15.733,78 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im SDAX aktuell

Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich aktuell SMA Solar (+ 5,89 Prozent auf 46,76 EUR), LPKF Laser Electronics (+ 4,70 Prozent auf 7,58 EUR), FRIEDRICH VORWERK (+ 4,09 Prozent auf 82,75 EUR), Vincorion (+ 3,53 Prozent auf 16,27 EUR) und OHB SE (+ 3,12 Prozent auf 198,20 EUR). Am anderen Ende der SDAX-Liste stehen hingegen Ottobock (-4,36 Prozent auf 38,35 EUR), STO SE (-2,45 Prozent auf 95,40 EUR), Drägerwerk (-2,21 Prozent auf 115,20 EUR), HORNBACH (-2,13 Prozent auf 91,90 EUR) und Mutares (-1,51 Prozent auf 26,10 EUR) unter Druck.

Welche SDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im SDAX sticht die HelloFresh-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 231.207 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die 1&1-Aktie mit 5,340 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SDAX.

Fundamentaldaten der SDAX-Mitglieder

Unter den SDAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 1,31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Index bietet die HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,83 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion Finanzen.net