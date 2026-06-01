Handel in Frankfurt: SDAX schlussendlich in Grün

Kursentwicklung

SDAX-Kurs zum Handelsschluss.

Der SDAX erhöhte sich im XETRA-Handel zum Handelsschluss um 0,52 Prozent auf 19.057,82 Punkte. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 93,407 Mrd. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,491 Prozent auf 19.052,10 Punkte an der Kurstafel, nach 18.958,94 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SDAX betrug 19.225,83 Punkte, das Tagestief hingegen 19.016,00 Zähler.

So entwickelt sich der SDAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, stand der SDAX bei 17.911,06 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 02.03.2026, erreichte der SDAX einen Wert von 17.865,52 Punkten. Der SDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 02.06.2025, den Wert von 16.648,77 Punkten.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 9,81 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der SDAX bislang 19.325,96 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15.733,78 Zählern verzeichnet.

Tops und Flops im SDAX

Unter den Top-Aktien im SDAX befinden sich aktuell Elmos Semiconductor (+ 8,48 Prozent auf 189,40 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 6,82 Prozent auf 94,00 EUR), Siltronic (+ 5,55 Prozent auf 103,60 EUR), PVA TePla (+ 5,35 Prozent auf 42,92 EUR) und Mutares (+ 4,73 Prozent auf 28,80 EUR). Auf der Verliererseite im SDAX stehen derweil FRIEDRICH VORWERK (-8,05 Prozent auf 60,00 EUR), adesso SE (-4,64 Prozent auf 61,70 EUR), Eckert Ziegler (-4,51 Prozent auf 15,46 EUR), EVOTEC SE (-3,96 Prozent auf 5,10 EUR) und ProSiebenSat1 Media SE (-3,90 Prozent auf 3,84 EUR).

Welche SDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der TeamViewer-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 1.572.618 Aktien gehandelt. Die 1&1-Aktie dominiert den SDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4,007 Mrd. Euro.

SDAX-Fundamentalkennzahlen

Die Mutares-Aktie präsentiert mit 2,90 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Unter den Aktien im Index präsentiert die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,53 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net